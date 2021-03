Tras dos años de espera, la deportista paraolímpica, Estefanía González, recibió una respuesta de la obra social de los empleados públicos respecto del cambio de su prótesis. Sin embargo, no fue lo que la joven esperaba, ya que desde la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (DOSEP) le informaron que no le cubrirán el 100 por ciento de su nueva pierna ortopédica, lo que complica aún más las cosas.

Estefanía González, deportista que necesita cambiar su pierna ortopédica. Facebook Estefanía

Estefanía tiene 28 años y practica powerlifting y de Jiu Jitsu, deportes que influyeron para que la prótesis que le colocaron en 2013 en su pierna izquierda -luego de un grave accidente vial- se venciera más rápido de lo esperado. La joven oriunda de la ciudad de La Punta espera desde 2018 una respuesta de DOSEP, la que llegó en las últimas horas gracias a que su caso se viralizó en redes y medios de comunicación.

González contó que por teléfono le informaron de la DOSEP que le iban a autorizar el pedido, pero que no cubrirán el total de la colocación de la nueva prótesis.

“Para mi gran sorpresa no será autorizado en su totalidad, sino que, una vez más me encuentro a la merced de la obra social para equiparme según lo que ellos quieren y no tomándose en cuenta mis necesidades”, escribió Estefanía el martes en Facebook.

Además, consideró el llamado fue un intento para conseguir silencio de parte de la joven. “Quieren obligarme a aceptar algo que no cubre mis expectativas como deportista, que es mi pasión y vivo a través de él”, resaltó.

“Este es mi derecho y quiero que se respete porque en mi cotidianidad está el deporte y no lo están teniendo en cuenta. Necesito que mi pedido médico sea autorizado por completo, para poder desarrollarme como persona y una deportista de alto rendimiento”, pidió.