Intentos de femicidio en San Luis: Cárcel para los agresores

Este jueves se dieron a conocer las sentencias de la Justicia de San Luis para Facundo Brítez y Juan Dardo Martín, quienes cometieron dos intentos de femicidio distintos, con 24 horas de diferencia. Hasta su sentencia final, se dictó prisión preventiva para ambos.

Abuso e intento de asesinato de Facundo Brítez, de 18 años, en San Luis

El juez Ariel Parrillis dictó la prisión preventiva a Facundo Brítez (18), el joven acusado de apuñalar 43 veces y abusar sexualmente de una compañera de escuela en un descampado del barrio 131 Viviendas de la ciudad de San Luis.

Imagen del baldío donde sucedió el ataque de Facundo Brítez en San Luis Foto: Amanecer Informados

La prisión preventiva se extenderá hasta la finalización de juicio oral, tal como solicitó días atrás el fiscal Esteban Roche.

Los cargos que se le imputan al acusado son “Abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño causado a la salud en concurso real con tentativa de femicidio”.

Facundo Brítez, agresor que apuñaló y violó a su compañera de la escuela en San Luis. (Foto publicada por compañeras del joven). Foto: Facebook

“Vengo de matar a una amiga”, las palabras de Facundo Brítez a una vecina

“En eso que vuelvo corriendo, me lo encuentro al muchacho que sale de frente. Lo único que atiné a hacer es quedarme quieta. El muchacho también se frenó, me miró.

Le pregunté, ¿Qué pasó? Me dice: ‘Nada, vengo de matar a una amiga’. Yo me quedé dura. Me miró y se fue corriendo”, fueron las declaraciones de la Mariana Álvarez, vecina del barrio 131 Viviendas a Amanecer Informados.

Además, compañeras de Britez manifestaron que el joven tenía “conductas extrañas” y que le había dicho a una preceptora que iba a matar y violar “a todos”.

Juan Dardo Martín, prisión preventiva por intento de femicidio en una escuela de Juana Koslay, San Luis. Foto: La Gaceta

Video: el intento de femicidio de Juan Dardo Martín en una escuela de Juana Koslay

Días atrás se dieron a conocer las imágenes de las cámaras de seguridad de la Escuela “Germán Ave Lallemant” de Juana Koslay, lugar donde Martín disparó en la pierna a su expareja, la docente Cintia Ortegas.

La Justicia provincial dispuso la prisión preventiva para Juan Dardo Martín, quien permanecerá en la cárcel hasta que finalice el juicio oral que se le debe iniciar.

El acusado está imputado por: “Homicidio doblemente calificado, agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”, y también por “Homicidio simple agravado en grado de tentativa”, en relación al director de la institución”, Víctor Durán, quien cerró la puerta de la oficina y protegió a la mujer.

A los cargos mencionados se le suman “desobediencia a una orden judicial”, ya que Marín tenía una orden perimetral que le prohibía acercarse a su ex pareja, y “resistencia a la autoridad policial”, ya que cuando llegó la Policía al lugar del hecho, costó convencerlo de que entregará el arma.