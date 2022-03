El pasado jueves, Micaela Ricarte denunció a través de sus redes sociales un hecho bochornoso. Su hijo, que va a la primaria y padece de retraso madurativo, se escapó de la Escuela N° 77 “Maestro Puntanos” en el Barrio Amep de la ciudad de San Luis y los directivos no supieron qué pasó.

Ricarte relató que el niño, alumno de 1° grado de la institución, ingresó al establecimiento a las 13.30. Ella tenía una reunión con la docente del aula y estuvo en el establecimiento unos momentos.

Tras regresar a su casa, alrededor de las 17, la llamaron para informarle que su hijo no se estaba en la escuela.

Denuncia por Facebook de Micaela Ricarte. Foto: Facebook

La pareja de la mujer, en ese momento, partió desesperado hacia la escuela porque no era la primera vez que una situación parecida ocurría. “Una vez pasó lo mismo y mi hijo estaba en el otro curso, pero al no encontrarlo fuimos a buscarlo en los alrededores, y como no lo encontramos regresamos al colegio”, contó sobre aquella experiencia Micaela al medio El Chorrillero.

Ricarte dijo que su novio habló con la directora y notó que no sabía qué hacer ante la situación: “Le consultó a mi novio si llamaba a la Policía, cuando tendría que haber llamado apenas desapareció mi hijo”, exclamó.

Además, la mujer dijo que cuando habló con la directiva, ella no supo explicarle qué pasó. “Me dijo que se había perdido, pero después me aseguró que lo había retirado un adulto, aunque su mochila todavía estaba en el aula”, relató sobre la confusión de la directora.

“A todo esto le cuestioné cómo podía ser que entregaran al niño a alguien sin autorización”, añadió.

Escuela "Maestros Puntanos" de San Luis Foto: Web

Pero, afortunadamente, el hecho no pasó a mayores.

Unos minutos después, la Policía recibió un llamado diciendo que habían encontrado a un niño en la Ruta 147, cerca de un conocido boliche. Por la distancia desde el establecimiento hasta ese lugar, creen que pudo haber caminado por casi 2 horas.

Un obrero de las obras viales de la zona fue quien lo vio caminando solo, antes de las 17, lo retuvo y dio aviso a los efectivos.

Escuela "Maestros Puntanos" de San Luis Foto: Web

“La Policía me llevó al lugar donde estaba mi hijo, él tiene retraso madurativo y no sabe explicarme qué pasó, estaba asustado. Más o menos dice que se fue a caminar por ahí, pero no sabe bien”, explicó la mujer.

Las explicaciones de cómo se escapó

“Él no llega a saltar la reja”, dijo Micaela, tras enterarse de que en la escuela decían que su hijo había saltado el enrejado para escaparse.

“Varias mamás que esperaban que sus hijos salieran del jardín me comentaron que las personas encargadas de la seguridad, junto al personal de maestranza, se habían ido a fumar, y cuando les avisaron que se perdió un niño volvieron a sus puestos de trabajo. Para mí que dejaron la puerta abierta”, relató Ricarte.

El hecho fue denunciado ante la Policía

Después del grave hecho, se radicó la denuncia en la Comisaría N° 38 y también ante el Ministerio de Educación.

“Yo quiero que me den una respuesta, que no quede así porque hoy fue mi hijo y mañana puede ser el de cualquiera. Quiero que le pongan una sanción a la directora y a la maestra. Pudo haber sido peor si le pasaba algo, si se lo lleva alguien”, exclamó la madre de la criatura.

Fuente: El Chorrillero