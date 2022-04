Tras darse a conocer la insólita noticia de que el 99,1% de los ingresantes para Policía desaprobaron en el Instituto Superior de Seguridad Pública “Juan Pascual Pringles”, se desató la polémica. Al respecto hablaron la rectora de la institución y representantes del Bloque Unidos por San Luis.

La rectora del ISSP, Ana María Abrahím, habló con el programa radial Nada Secreto sobre esto. Explicó que fue el ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, quien decidió otorgar una segunda oportunidad a los aspirantes, al ver que “no se había cumplido ni siquiera con el cupo que está previsto de ingreso por orden de mérito”.

Cabe mencionar que solo 29 personas aprobaron de un total de 3.329 aspirantes (el 0.9%).

Ana María Abrahím, rectora del ISSP. Foto: La Gaceta Digital

“Las pruebas van a seguir exactamente igual, con la misma rigurosidad. Se van a rendir durante el mismo tiempo, 70 minutos, con 30 preguntas, 10 correspondientes a cada una de las áreas involucradas: Historia de San Luis, Geografía de San Luis y Expresión Oral y Escrita”, explicó Abrahím.

Además, la rectora contó que recibió muchos reclamos de personas que no interpretaron bien el resultado. “Si yo me saco 8,7, es el 8,7%, no es que me saqué un 8 sobre 10. Es un 8%, y se aprueba con el 60%”, explicó.

Por otro lado, la docente comentó que muchos han ido a ver el examen y han hecho un mea culpa. “Han dicho ‘hemos estudiado poco’”, afirmó la mujer. “Era cuestión de sentarse a estudiar y lo reconocieron muchos chicos”, recalcó.

Gastón Hissa, Bloque Unidos por San Luis

El pedido de informe del Bloque Unidos por San Luis

Diputados de la oposición, ante la insólita noticia, prepararon un cuestionario para que el Gobierno responda sobre la evaluación que recibió fuertes cuestionamientos en las redes sociales.

En primer lugar, desde el poggismo solicitaron que se informe de manera detallada los temas contenidos en el material de estudio que elaboró el ISSP. También preguntaron si hubo clases de apoyo previo a la prueba, y si las hubo quieren saber cuántas, en qué horario y qué modalidad tuvieron. Además, si las mismas fueron comunicadas, al igual que los horarios y con qué tiempo de antelación.

Al respecto, en entrevista con el medio La Gaceta Digital, la rectora del ISSP explicó al respecto que, en cuanto a las preguntas que incluía el examen, una de ellas era cuál es el departamento más poblado de la provincia de San Luis, por qué San Luis es una provincia mediterránea y “cuestiones netamente gramaticales y de expresión oral y escrita”.

“Son chicos que han egresado en la época de la pandemia, que han estado durante dos años trabajando con herramientas tecnológicas en plataformas digitales, no puede ser que no sepan inscribirse para rendir. Tenían la facilidad de elegir el día y la hora cuando rendir, nada más que tenían que elegir y confirmar, pero no lo confirmaban”, dijo la profesora.

“No nos podemos hacer cargo de la falta de comprensión lectora”, sentenció.