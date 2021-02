El Parque Nacional Sierra de las Quijadas reabrirá sus puertas a todo público mañana, con medidas de prevención de por medio contra el coronavirus. En esta modalidad de visitas gratuitas solo recibirán turistas los sábados, domingos y feriados desde las ocho de la mañana. A las 12 cerrarán el ingreso, pero quienes hayan entrado antes podrán recorrer hasta las dos de la tarde. Y admitirán una capacidad máxima de 200 visitantes por día.

Otra medida adicional es que los turistas deberán realizar una inscripción previa, enviando un mail a sierradelasquijadas@apn.gob.ar, con 48 horas de anticipación. Estas reservas serán tramitadas durante la semana, de lunes a viernes, hasta las 12.

En esta primera etapa habilitarán solo dos senderos para los visitantes: Los Miradores, que tendrá una capacidad limitada a 60 personas por grupo, y Flora Nativa, con un cupo de 30 personas por tanda.

El parque permitirá la realización de senderismo y trekking, en grupos de no más de 5 personas. Pero no estará permitido acampar y no estarán habilitados los senderos Los Farallones, Los Guanacos y Las Huellas del Pasado.