Graciela Sarmiento, referente del Plan nacional Covid-19 de San Luis anunció que en “los últimos 14 días el número de contagiados por coronavirus aumentó un 30% en la provincia”. La funcionaria destacó la procupación del gobierno por el incremento de los casos por lo que solicitó a la población que se extremen los cuidados para evitar la enfermedad.

“En cuanto a la evolución de casos, hasta el viernes de la semana pasada, la provincia venía muy bien, con una curva en un franco descenso, y en esta última semana los números se invirtieron y San Luis comenzó a crecer paulatinamente; ayer (viernes), lamentablemente, llegamos casi a los doscientos casos”, dijo la funcionaria.

En declaraciones a periodistas radiales Sarmiento reiteró el pedido a la sociedad puntana para que “no baje los brazos, que se siga cuidando; la gran herramienta preventiva que hoy tenemos es el distanciamiento, el uso del tapabocas y el lavado frecuente de manos”, remarcó.

Indicó que “es fundamental que la gente cumpla con los protocolos de seguridad sanitaria. Si salgo, tengo que aplicar el autocuidado, donde nadie nos controla, ahí tengo que ser muy consciente”.

La referente del Plan Covid-19 dijo que desde el Comité de Crisis observan con demasiada frecuencia que los contactos estrechos no se aíslan y advirtió que ello no permitirá cortar con la cadena de transmisión. “Si la gente no toma conciencia de que si es positivo tiene que quedar en su domicilio y que sus contactos estrechos por diez días deben permanecer aislados, el brote se va a disparar peor que el año pasado, cuando tuvimos una cuarentena muy importante; en este momento hay libre circulación, si no aprendemos a ser responsables será muy difícil el control”, recalcó.

Finalmente, Sarmiento destacó que “en San Luis no se ha conseguido todavía la inmunidad de rebaño, que se da por la vacunación masiva, por lo tanto no nos relajemos, estamos muy lejos de lograrlo, por lo que debemos seguir manteniendo todos los cuidados necesarios, para no tener que lamentar situaciones que nadie quiere”. Fuente ANSL