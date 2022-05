El vocalista original de la mítica banda de hard rock británico-australiana AC/DC, Dave Evans, dará un concierto el domingo 22 de mayo en la Cervecería Dos Venados de la Villa de Merlo, en San Luis.

Su concierto llega como un cierre de su gira por Latinoamérica con su show “Sold my Soul to Rock N Roll”. El tour ya fue presentado anteriormente en lugares como Aruba, Honduras, El Salvador y Guatemala.

Dave Evans, vocalista original de AC/DC, llega a Merlo, San Luis Foto: web

El concierto de Dave Evans en Merlo, San Luis

Carlos Scarabel de la Cervecería Dos Venados adelantó que el recital de Evans incluirá los clásicos de la primera época de AC/DC, temas de sus trabajos como solista y temas recientemente lanzados por el cantante galés.

El show internacional será parte del festejo por la finalización de la nueva obra en la cervecería artesanal más premiada de la localidad turística por excelencia de la provincia de San Luis.

Venta de entradas

Los tickets son limitados y estarán disponibles a la brevedad. Tendrán un valor de 2.500 pesos e incluirá pizza libre dentro del local.

AC/DC con Dave Evans Foto: Web

La historia de Dave Evans en los comienzos de AC/DC

Evans integró uno de los grupos más icónicos de la historia del rock a nivel mundial. Formó parte del embrión de la banda AC/CD y fue uno de sus fundadores, junto a los hermanos Angus y Malcolm Young.

En noviembre de 1973, Malcolm Young y Angus Young formaron AC/DC, reclutando al bajista Larry Van Kriedt, al cantante Dave Evans y al baterista Colin Burgess. Esta formación adoptó una imagen decididamente ambigua, en sintonía con la moda del glam-rock de la época. Así, sus primeros ensayos se basaban en clásicos de blues y rhythm and blues.

En los festivales de Año Nuevo de 1973, el grupo tocó su primer concierto, en un club llamado “Chequers”, en los suburbios de Sídney, Australia.

Sin embargo, la estabilidad grupal no se mantendría por mucho tiempo: Van Knedt y Colin Burgess fueron los primeros miembros despedidos, y varios bajistas y bateristas pasaron por la banda durante el siguiente año, incluido George Young, hermano de los fundadores.

Lo conflictos de Evans con la banda

Sumado a aquel mal momento, las cosas con Dave Evans no marchaban bien. Mientras buscaban otro vocalista, inclusive, el representante de la banda de aquella época (Dennis Laughlin) ayudó al grupo como cantante en contadas ocasiones.

Evans no se comprometía seriamente con el proyecto, y además tenía problemas personales con Angus, lo que también contribuyó al rechazo de la banda hacia Evans.

Sin embargo, en junio de 1974, los hermanos Young, Evans, y los incorporados Peter Clack (batería), y Rob Bailey (bajo), se internan en Albert Studios de George y Harry Vanda, para registrar lo que sería el primer sencillo de la banda que se lanzó por Australia y Nueva Zelanda: “Can I Sit Next to You Girl”, el cual posteriormente se regrabó con Bon Scott.

Bon Scott, exvocalista de AC/DC. Foto: web

Para entonces, y luego de ensayar varios atuendos, Angus Young ya había adoptado su característico uniforme escolar, siguiendo la idea de su hermana Margaret.

Acto seguido, los Young se trasladan a Melbourne y contratan como representante a Michael Browning, pieza clave en el éxito de la banda por los cinco años siguientes, sobre todo tras la contratación de Bon Scott, quien se convertiría en el nuevo vocalista de la banda, dejando atrás a Dave Evans.

Con Bon Scott la banda se dio a conocer internacionalmente con “Highway to Hell”.

Brian Johnson, vocalista de AC/DC. Foto: web

Sin embargo, Scott muere en 1980 por una intoxicación etílica. Su reemplazo sería el inolvidable Brian Johnson, vocalista de los éxitos más escuchados y los discos más vendidos de AC/DC.