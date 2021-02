La Dirección de Obra Social del Estado Provincial (DOSEP) lanza la receta electrónica para para completar el proceso de digitalización de la obra social, junto al sistema de Orden Web y la Auditoría Web.

“Este es uno de los últimos pasos de este procesos de digitalización que iniciamos en 2019 y que fue pedido por el gobernador Alberto Rodríguez Saá cuando nos solicitó modernizar la obra social y principalmente facilitarle los tramites al afiliado”, explicó el coordinador de DOSEP, Nicolás Anzulovich.

“Esta herramienta además beneficia a los prestadores, quienes podrán acceder de una manera simple –con su usuario- al sistema y efectuar la prescripción de los medicamentos o el pedido médico de laboratorio o diversos estudios desde la plataforma de DOSEP”, indicó.

El afiliado/a recibirá de manera simultánea la receta electrónica en su teléfono, lo que le permite adquirir los medicamentos indicados en cualquier farmacia de la provincia adherida a DOSEP, con un número de receta intransferible.

El sistema suma también una opción para el profesional de realizar el seguimiento del trámite, con el detalle de la información, que fue desarrollado por trabajadores del área informática de la obra social junto con el Círculo Médico.

En cuanto a los beneficios para el afiliado, el médico destacó que no tendrán que concurrir al centro de salud para avisar que necesitan una receta, ya que eso lo puede hacer el médico o la secretaria, además no necesitan estar de manera presencial, ya que la receta en papel no va a ser necesaria.