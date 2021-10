Un verdadero gesto de solidaridad y de empatía se viralizó en San Juan luego de que una pareja le comprara todos los globos a una payasa de la Peatonal del centro. La situación, que ocurrió el fin de semana, fue filmada por las cámaras y el video rápidamente cobró notoriedad entre los internautas y varios medios locales.

Uno de los protagonistas del acto solidario fue Claudio Corleone, un emprendedor que había llegado hace poco a la provincia y empezó a realizar este tipo de actos, ya que previamente había dado una enorme propina a una moza. En esta ocasión, hizo lo mismo con una joven vestida de payasa.

Según publicó Corleone en su cuenta de Facebook, “caminando por la peatonal principal de la provincia de San Juan, notamos con mi esposa Amore Mio Lieth como ignoraban a una simpática jovencita, vendedora de globos. Yo entiendo que nadie está obligado a comprar algo que no necesita, que no le interesa, o que no puede pagar, pero sin embargo, el escenario no dejaba de ser chocante, al menos, para mí”.

Luego, explicó: “Me acerqué a ella y le pregunté cuanto salía un globo. “200 pesos, me confirma. ¿Y cuantos globos tenés en total?. Todavía tengo 28, me responde. OK. Acá tenés 6.000 pesos. Me tenés que dar 400 de vuelto”. Ante esta situación, la artista se sorprendió ya que Corleone comenzó a regalarle todos los globos a los niños que pasaban por allí. “El que me diga que esto no lo conmueve ni un poquito, y no lo inspira a hacer una buena acción, entonces claramente es un androide sin sentimientos, o es el típico que le encanta criticar detrás de una PC o celu, pero que nada hace por nadie”, resaltó.