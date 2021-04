La situación hídrica de San Juan es compleja. Después del informe de la Universidad Nacional de San Juan, que revela que no se llegará ni a la mitad del agua necesaria para el riego productivo en la provincia, ahora apareció un video en el que aparecen miles de peces muertos producto de la sequedad del dique Los Cauquenes, ubicado en el departamento Jáchal. Las imágenes fueron difundidas este miércoles por un vecino de la zona y generaron preocupación.

“Vine hasta acá, a dar una vuelta en moto con amigos y no lo puedo creer. Esto da pena. No entra agua al dique. No sé de quién es la culpa, pero hay que hacer algo urgente”, comentó el hombre de la filmación. “Esto afecta a la flora, a la fauna y al turismo. Es una pileta de barro. Alguien se tendrá que hacer cargo de esto”, agregó.

Desde la Secretaría de Ambiente salieron a explicar la situación y señalaron que el panorama no es alentador. “Hace más de 4 años, cuando estaba esta idea de propulsar ese espacio recreativo para la pesca, nosotros nos opusimos porque ese dique ya cumplió su ciclo: está lleno de sedimento. Si ven el video, sale un chorro de agua negra. Eso es porque está chupando el sedimento, no tiene profundidad”, sostuvo el director del Parque de la Biodiversidad, Cristian Quiroga.

El funcionario explicó que quisieron ingresar al dique para hacer las mediciones, pero fue imposible por la poca profundidad: “El motor pegaba directamente abajo. Lo tuvimos que sacar y empujar la lancha y atarla a una soga. Totalmente inseguro porque si una persona se llega a caer a ese lugar es como arena movediza, absorbe. Es un peligro total”.

Quiroga agregó que el dique ha cumplido su ciclo, pero pidió que esta situación genere una reflexión. “Estas son las problemáticas sumadas a los escases de los recursos hídricos. Son cuestiones alarmantes que debemos tomar conciencia”, cerró el especialista.