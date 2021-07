Una menor de 14 años denunció a su padre por manosearla y acosarla sexualmente. La víctima le contó a su madre lo que estaba sucediendo y fueron juntas al ANIVI a realizar la denuncia. Por parte del acusado, quedó detenido a los días y el pasado miércoles 30 de junio fue condenado en el Sistema Acusatorio tras un juicio abreviado.

Según informaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan, el hombre, de quien no se da a conocer el nombre para resguardar la identidad de la víctima, fue sentenciado con 3 años de prisión condicional por el delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo. La defensa y el Ministerio Público Fiscal llegaron a un acuerdo, por lo que el juez homologó lo pactado.

Según declaró la adolescente en Cámara Gesell, los acosos venían desde hace tiempo. En febrero pasado, mientras ella se encontraba recostada, el hombre la habría tocado un pecho. Luego, el 26 de mayo por la tarde, la menor llamó al 102 y contó que su papá le había tocado la cola y los pechos en varias ocasiones y que le decía “rica, mi amor”. Luego, la adolescente pudo ratificar sus dichos y los especialistas también pudieron verificar y corroborar que estaba diciendo la verdad. También, la víctima agregó que siempre se negó ante estas situaciones y que su padre le decía que “era una joda”.

A medida que el tiempo pasaba, las situaciones fueron haciendo enojar más a la menor que pudo comprender gracias a las clases de educación sexual que lo que hacía su padre no estaba bien y que ella no tenía por qué pasar por esas situaciones. Finalmente, además de la condena impuesta, el hombre fue excluido del hogar, no podrá acercarse a la víctima a menos de 300 metros, tampoco podrá contactarse y se deberá abstener de consumir en cantidad bebidas alcohólicas y estupefacientes hasta que termine su condena.