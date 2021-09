El último lunes una manifestación callejera llamó la atención de los sanjuaninos. Se trata de la Asociación Civil de Animales y Tradiciones de San Juan, quienes el día después de las PASO marcharon hasta Casa de Gobierno para pedir el regreso de las carreras de galgos.

Desde la organización indicaron a Diario La Provincia SJ que la Ley Nacional 27.330 es “discriminatoria” ya que prohíbe las carreras de galgos pero no así las de otros animales: “La única que no está permitida es la carrera de galgos y nos sentimos discriminados. La ley dice que quedan prohibidas las carreras de pozos en todo el territorio nacional pero las únicas que no se permiten son estas”, expresó en palabras el presidente de la Asociación, Victor Tello.

De la manifestación también participaron personas de otras provincias, como Mendoza, Chubut, Córdoba, Río Negro y La Pampa. Según destacaron, “la prohibición lleva a la clandestinidad y ahí está el problema. En la clandestinidad no se puede resguardar la salud del animal. Pedimos que esto se regularice, como en toda la actividad”.

El petitorio es que el Gobierno Provincial interceda ante el Nacional para modificar o derogar la Ley 27.330 que se sancionó en diciembre del 2016, la cual prohíbe las carreras de galgos. Según explicaron, esta ley “vulnera los derechos constitucionales” y “deniega la facultad de las autonomías provinciales, como así también no garantiza bajo ningún punto de vista el bienestar y sanidad de los animales”.