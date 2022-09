Tras el escándalo judicial, Gimena Martinazzo renunció al PRO en San Juan

Era un secreto a voces hasta que se confirmó este jueves. Gimena Martinazzo presentó oficialmente su renuncia al PRO en San Juan, partido del que era vicepresidenta. Antes de partir, dedicó duras palabras a los dirigentes locales.

“Siento mucha tristeza, pero llegué a un punto extremo de no poder trabajar y seguir haciendo política con los valores con los que entré. El grupo que maneja el PRO en San Juan no son los mismos con los que entré”, dijo la política en diálogo con Radio Sarmiento. La renuncia llega luego de la denuncia por violencia de género que Martinazzo puso contra el ex diputado nacional, Eduadro Cáceres.

Eduardo Cáceres lleva adelante una campaña contra las falsas denuncias, según dijo. Foto: Diario de Cuyo

La Justicia, le dio la razón a Cáceres y fue suficiente para que Martinazzo decida dar el portazo al partido donde inició su carrera política hace años. “Enzo Cornejo sólo trabaja para su quintita. No veo que se estén formando dirigentes”, dijo muy crítica hacia el presidente del PRO sanjuanino.

“Siempre me comunico con referentes de todos los espacios políticos, no se si mi futuro será en el oficialismo o algún partido opositor. No se si me voy a presentar en estas elecciones”, manifestó Martinazzo. Sobre su futuro, no quiso cerrar la puerta ya que es posible que siga dedicándose a la política, lo que no se sabe aún es en qué espacio lo hará.