Este próximo sábado en San Juan se pone en marcha el nuevo sistema de transporte público de pasajeros, bautizado como Red Tulum. En este contexto la gran novedad es que, tras los anuncios de las nuevas unidades y recorridos, postergarán por al menos tres meses el aumento del boleto de colectivo. Así lo confirmó la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, en conferencia de prensa.

“Dije hace un tiempo que la tarifa no se tocaba y la tarifa no se toca. Lo que corresponde es que el aumento se haga una vez al año, no dos. Correspondería que hoy estuviéramos evaluando eso para arrancar el nuevo año con nueva tarifa”, explicó la funcionaria este miércoles durante el lanzamiento oficial de Red Tulum.

Aubone remarcó la “buena voluntad” de las empresas y la Unión Tranviarios Automotor: “Entendieron que lo que estamos lanzado hoy tiene que ver con un gran cambio de paradigma para todos los usuarios, no se va a tratar la tarifa hasta pasados dos o tres meses desde la puesta en marcha de la Red Tulum”.

Según explicó la ministra, quien en los próximos días se sumará al Congreso tras ser electa diputada nacional, para el Gobierno provincial es clave que “el usuario sufra la menor cantidad de cambios posibles”.

Red Tulum es un moderno sistema de transporte público que se implementará de forma definitiva en San Juan. Las unidades tienen nuevos colores, números y letras con los que serán identificadas según su recorrido. El sistema contará con 2 líneas troncales, 5 líneas que serán denominadas corredores, y 7 líneas perimetrales interurbanas que serán las que conecten los principales puntos entre departamentos.