Una escuela sanjuanina está siendo escenario de un inquietante presunto caso de abuso sexual hacia tres de sus alumnas. La noticia trascendió el lunes pasado, donde aparentemente tres estudiantes del nivel primario del establecimiento educativo Manuel Belgrano de Capital fueron abusadas por un hombre en el baño.

Por estos motivos, este miércoles un numeroso grupo de padres le exigió a las autoridades directivas y a la supervisora escolar que dispongan de presencia policial de manera permanente. Según la denuncia, un hombre habría logrado ingresar al baño de la escuela para perpetrar el hecho el pasado lunes.

Ante esto, un grupo de madres señalaron en diálogo con Radio Colón que quieren ver el resultado de las gestiones para poder enviar a sus hijos a clases ya que no hay garantías de seguridad porque no se encuentran policías en los ingresos y en los portones. Los reclamos fueron elevando el tono, con padres nerviosos que reclamaron en la puerta del colegio. Por su lado, desde la escuela indicaron que las clases no se interrumpirán y que las familias están en libertad de decidir si mandan o no a sus hijos al colegio.

En diálogo con radio AM1020, la responsable de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios de Educación Laura Marcela Platero resaltó “el accionar de los directivos que realizaron la denuncia ante ANIVI por presunto abuso. Las niñas involucradas necesitan contención por su condición de vulnerabilidad, mientras se determinan las circunstancias del hecho. El sólo ingreso a la escuela de una persona extraña ya incomoda. A través de entrevistas con los papás de ellas, tomaremos contacto con lo que han podido expresarles. Se los citó para esta jornada para acompañarlos y tomar medidas para el cuidado de la institución”.

Por último, sostuvo que “los equipos están trabajando para asistir al grupo de estudiantes. Es punto de análisis también saber cómo se está trabajando en obras en la escuela, si hay espacios separados y qué recaudos se han tomado. El acceso de personas extrañas no debería ocurrir”.