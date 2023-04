Quien es el peluquero sanjuanino que emprenderá una travesía por toda la Argentina en un auto de los ‘70

El que tuvo un auto setentero puede afirmar que, aunque lentos, las rutas y los paisajes argentinos se disfrutan más. Es el caso del peluquero sanjuanino Gustavo Peña, quien al adquirir su Renault 4, lo acondicionó y comprobó esta teoría tras un viaje de cabotaje por San Juan donde pudo vivir la emoción y adrenalina. Ahora su sueño es recorrer el país y América en un auto modelo 1970.

Peña tiene 48 años decidió este desafío antes de que “la vida pase” y pierda la oportunidad de hacerlo. Y con su furgoneta Renault 4 de los ‘70 probará -a lo Dakar- la resistencia del vehículo y la suya propia.

Qué lo impulsó a aprovechar así su vida

Se podrían enumerar una lista de cosas soñadas que impulsen a realizar un viaje como este. Sin embargo, la realidad en Gustavo fue otra motivación surgida desde la reflexión tras la partida de su esposa tras un fuerte cáncer, y la enfermedad de su hija (encefalitis) y su hermana menor (también cáncer), aunque ambas lograron mejorarse gracias a la ayuda de Dios y la fortaleza de ambas, según contó.

“Con todo esto que me tocó vivir pensé que la vida pasa muy rápido y que de un día para otro podés dejar de existir. Eso me llevó a decidir intentar concretar mi sueño de viajar antes de que sea demasiado tarde. Y aquí estoy, ultimando todos los detalles para salir rumbo a la Mesopotamia”, dijo el peluquero a Diario de Cuyo.

Gustavo Peña muestra cómo acondicionó su auto por dentro para poder realizar su travesía. Foto: Redes Sociales

“Siempre me gustó este tipo de auto porque es resistente y económico. Me enteré de que había uno abandonado en una finca y fui a verlo. Me lo vendieron y empecé a repararlo de a poco para dejarlo a punto. Hubo que hacerle motor completo y tren delantero, entre otros arreglos. Pero, tuve la suerte de contar con la colaboración de gente desconocida que me dio su ayuda cuando se enteró de mi sueño. El vendedor de repuestos colaboró y hasta el mecánico me hizo gran parte del trabajo gratis. Ese espíritu solidario es el que me sigue animando a viajar. Sé que en el camino alguien me va a dar una mano si lo necesito”, confió Peña.

Gustavo Peña viaja en un Renault 4 de los 70 Foto: Redes Sociales

Este aventurero viajará sin tiempo límite. Su plan será vivir del trabajo que pueda hacer en cada pueblo que pare, combinando la peluquería con la venta de artesanías que hace en madera.

Su vehículo fue acondicionado para soportar las altas y bajas temperaturas con aislantes, ya que el peluquero se dio maña para transformar su antiguo Renault en una mini casa rodante.

“Como viajo solo saqué el asiento del acompañante y ocupé ese espacio para la cama. En mi recorrida por San Juan probé mis inventos y funcionaron muy bien, por eso no tengo dudas de encarar el viaje de mis sueños. También porque cuento con el apoyo de mis hijas, que ya están grandes, y con el de mis padres y amigos que de una u otra forma colaboraron con esta aventura que me propuse vivir”, sostuvo Peña, quien en su canal de YouTube ““Zonda y Yo”, irá publicando los detalles de sus recorridos por las diferentes provincias del país y ciudades del continente americano.