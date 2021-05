Luego de que al menos tres pintadas distintas aparecieran en diferentes lugares de San Juan con simbología nazi, habló Leonardo Siere, el presidente de la Sociedad Israelita de la provincia. Siere indicó que tuvo contacto con la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, y que le pidieron que la Secretaría de Seguridad identifique a los autores de los hechos.

Según publicó Diario Huarpe, Siere sostuvo: “Estamos preocupados, estamos pidiendo que se hagan los mayores esfuerzos para identificar el origen de lo que está ocurriendo”. Además, afirmó que desde hace varios años que en San Juan no se registraban este tipo de pintadas y que mucho menos con esta frecuencia, por lo que se mostró movilizado y preocupado. “No sólo hay conceptos que tienen que ver con simbología nazi sino que hay frases que llaman a la intolerancia y a la violencia y eso nos moviliza”, relató en referencia a la última pintada que apareció en esquina de Maipú y Sarmiento, en Capital.

Si bien se sabe que se está investigando, hasta el momento no se hizo pública una identificación de los responsables. Por eso, hicieron el pedido a la comunidad sanjuanina de que si posee algún tipo de información sobre los autores materiales de las pintadas, que las puedan aportar. También, llamó a la sociedad a no minimizar estas señales que contribuyen al crecimiento de la intolerancia: “A las primeras señales o manifestaciones hay que actuar con firmeza, no ser indiferentes, no sacarle importancia, estar alertas y más juntos que nunca. Tenemos que estar siempre unidos como sanjuaninos, repudiando todo tipo de mensajes de intolerancia y acciones de odio”, concluyó.

Hasta este jueves, son tres las pintadas que se detectaron con simbología nazi. La primera fue en la sede del partido MST y la segunda en los medios de comunicación Canal 13 y Tiempo de San Juan. La última, que salió a luz en las últimas horas, apareció en la esquina de Maipú y Sarmiento con la leyenda: “Haga patria, mate un judío”.