El sueño de todo futbolista es llegar a la cuna del fútbol grande, Buenos Aires, y triunfar. Ese mismo sueño es el que tiene desvelada desde niña a Tamara Bordón, jugadora sanjuanina de 17 años que ahora integra un equipo de la AFA: el Club Atlético Ferrocarril Midland, que milita en la Primera C del Fútbol Femenino grande del país.

La joven, quien hasta el año pasado defendía la camiseta 10 de Capitán Lazo, viajó hace un tiempo para hacer pruebas en diferentes clubes. “Hace 3 meses vine acá. Llegué y me fui a probar a San Lorenzo y luego me llamaron para buscar club. Probamos y quedé. Fui a Lanús, Banfield, Argentino Juniors, deportivo Español pero como no podía manejarme sola había pensado volver a San Juan”, expresó la protagonista en diálogo con Diario La Provincia.

Sin embargo, no se dio por vencida. Continuó con los entrenamientos en Buenos Aires hasta que fichó para Huracán. Su paso por el “Globo” fue como siempre lo anheló: debutó en Primera con un gol y su titularidad estaba más que aprobada. Pero el transporte y distancia del club a la casa de su abuela complicó todo.

A partir de esta situación llegó la oportunidad de probarse y firmar con Ferrocarril. Si bien es complejo el ritmo que demanda, ahora tiene más posibilidades. “Me dijeron que es por el torneo. Estoy definitivamente en el club que está peleando el ascenso. Tienen buen compañerismo, me adapté muy rápido a ellas en el sentido de que me apoyan mucho. Me decían que podía y pude por más que estaba lesionada”, comentó Tamara.

La familia de la joven están igual de feliz que ella. Hay apoyo y respaldo a distancia, y ahora va por todo.