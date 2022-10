La conmovedora historia del bebé sanjuanino que nació con 750 gramos y logró sobrevivir

Camila Abellá (23) y Elias Zuñiga (24) habían buscado un bebé durante 7 meses. Es que tras pasar 6 años de novios, ambos consideraban que había llegado el momento de ampliar la familia. Fue entonces cuando la joven sanjuanina se quedó embarazada de Ian Mikeas Zuñiga el nombre que eligieron juntos para el bebé.

Todo marchaba normal y los estudios médicos salían bien hasta que Camila llegó a los 5 meses y medio de embarazo. Ese día, la joven mamá fue a sacar turno para unos análisis porque le dolían los ovarios e intuyó que algo andaba mal. “Yo me cuidé durante 6 años y estuvimos 7 meses buscándolo, hasta que finalmente quedé embarazada. Me hice todos los controles necesarios y nunca me imaginé que iba a pasar algo así, porque estaba todo bien”, relató Camila a Diario de Cuyo.

En el hospital le dijeron que había entrado en trabajo de parto, que Ian nacería prematuro y que probablemente no sobreviviría. “Sentía que me dolían los ovarios de una manera rara, entonces mi pareja me llevó a la Hospital Rawson. Me controlaron y nos dijeron que estaba en trabajo de parto, que tenía un embarazo no viable y que, como era tan chiquito, mi bebé podía nacer muerto o desmembrado”, detalló Camila al diario local.

Izan Zuñiga estuvo un mes y medio en Terapia Intensiva del Hospital Rawson. Foto: Diario de Cuyo

Sin embargo, y en contra de todo pronóstico médico, Ian nació vivo y comenzó una larga etapa de recuperación que fue milagrosa para los papás. Ian tenía el intestino perforado y una hemorragia pulomar. Además, los médicos le dijeron que probablemente también padecería hidrocefalia pero no fue así.

“El panorama no era bueno. Durante los primeros días me dijeron que lo iban a tener que operar varias veces, pero después el bebé salía adelante y ya no era necesario. Como tenía el intestino perforado no se podía alimentar con mi leche y tampoco podía hacer caca. Por eso le pusieron un drenaje. Con eso se curó. Los médicos me dijeron que es increíble que haya pasado por eso sin consecuencias”, dijo muy emocionada la joven sanjuanina.

Cuándo podrá Ian ir a casa

El bebé pasó un mes y medio en Terapia Intensiva, luego estuvo en Terapia Intermedia y ahora sigue internado junto a su mamá en Pediatría del Hospital Guillermo Rawson. El pequeño ya tiene 4 meses y pesa 3,110 Kg. Ahora solo resta que lo operen de dos hernias en los testículos y podrá irse con su mamá a su casa.

“Después de todo lo que pasamos, ahora solo le quedan dos hernias en sus testículos y por eso lo tiene que operar. Pero no es una intervención complicada. Creemos que la semana que viene le dan el alta”, dijo muy emocionada Camila.