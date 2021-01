Con una pala, la pequeña carga tierra en un balde para llevársela a su padre. La postal es impactante. Quizás, una de las imágenes más tristes que dejó el terremoto que sacudió este lunes a San Juan. O una de las más esperanzadoras. La niña se llama Zoe y tiene 6 años. Perdió su vivienda como consecuencia del fuerte sismo. La situación la golpeó tanto que, mientras sus amiguitos juegan en el populoso asentamiento Pellegrini, ella puso manos a la obra y decidió ayudar a su padre a construir su nueva casita.

“Yo estaba trabajando y ella se vino solita a ayudarme”, contó Mario Alberto González, su padre, un albañil sanjuanino que ahora tiene como desafío “empezar de cero”. El hombre le contó a Diario Huarpe que el municipio de Rivadavia colabora con tierra para la edificación de una habitación de adobe.

La pequeña vive en el asentamiento Pellegrini. Diario Huarpe

Primero limpió el terreno y sacó los escombros que quedaron de su vieja casa tras el terremoto. Luego empezó a cargar la tierra para hacer nuevos adobes. En ese momento apareció Zoe, quien no dudó en ayudar a su papá a levantar la pieza. La familia cree que tardarán cinco días en terminar la construcción, mientras tanto dormirán en el patio del domicilio. Mario confesó que necesita terminar con urgencia su nueva vivienda para poder empezar a trabajar, para buscarse “el puchero”.

“Son unos días de comer unos fideitos blancos y aguantar hasta que termine de hacer la pieza. Está dura la calle, hago dinero para comer nada más, no me alcanza para comprarle ropa o calzado a los niños. Igual hay que seguir luchando, no nos queda otra, hay que tirar y no bajar los brazos. La vida del pobre es así”, comentó el hombre.

El asentamiento Pellegrini, donde la niña vive con sus padres y hermanos, es una de las zonas más afectadas por el terremoto. De hecho el presidente Alberto Fernández visitó el lugar en su recorrida por la provincia pos sismo. La familia, pese a que carece de casi todos los servicios, no quiere marcharse de su precaria casa porque no puede costear un alquiler.