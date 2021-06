Por un error involuntario en la liquidación de su recibo de sueldo, un empleado de la Secretaría de Medio Ambiente de San Juan cobró $102.277,95 de más. La insólita equivocación favoreció a Jorge Gustavo Castro y, al intervenir la asesoría letrada, finalmente le descontaron de sus haberes el dinero extra que había recibido. Cuando fueron a notificarlo a su casa, no lo encontraron, por lo que la resolución terminó siendo publicada en el Boletín Oficial.

El error fue detectado desde el área contable. Cuando quisieron ubicar a Castro para establecer un convenio de pago, no pudieron hallarlo en el domicilio registrado. El trabajador del Estado gozaba de licencia. Según la legislación, los descuentos no pueden superar el 50% del sueldo por lo que la deducción se realizará en cuotas. Como Castro no participó en la elaboración de pagos ni respondió los llamados ni las visitas realizadas a su casa, se le dejó una notificación el pasado 11 de marzo por debajo de la puerta.

Según la Ley de Procedimiento Administrativo, ante la falta de respuestas al emplazamiento, la citación y las notificaciones, se deberá publicar la resolución durante dos días seguidos en el Boletín Oficial. Por esto mismo, la desde Medio Ambiente establecieron que los descuentos por las deudas del Programa Empleo Público Acordado en cuotas.

Algo similar sucedió el 23 de febrero de 2015. En aquél momento, la involucrada en el error fue Natalia Paola Rodríguez Díaz, quien en su caja de ahorro encontró un depósito de $130 mil. Ella pensó que había cobrado una indemnización pendiente y empezó a usar la plata, pero una semana después la llamaron del banco para decirle que había sido un error y le exigieron que devolviera la plata. La mujer se negó y terminó siendo acusada de estafa en la Justicia.