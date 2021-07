Luego de que se abrieran las inscripciones para vacunarse contra el coronavirus a los mayores de 18 años sin comorbilidades en San Juan, en apenas 48 horas se anotó el 40% del total esperado. En total, ya son alrededor de 60 mil los sanjuaninos que se inscribieron de un total de 150 mil calculados. La inscripción abrió el sábado pasado y se espera que desde este mismo lunes 5 de julio ya comiencen a ser inmunizados.

//Mirá también: En San Juan quieren flexibilizar las restricciones para quienes ya están inmunizados

Según declaró en Estación Claridad este lunes la ministra de Salud Pública local, Alejandra Venerando, “Hemos tenido una buena repercusión entre los mayores de 18. El de entre 18 y 25 años es el rango de mayor cantidad de inscriptos. Esperamos que esto aumente con el correr de los días. No hay ningún impedimento para que se puedan vacunar. Sería prudente que se inscriban”.

De esta manera, la inscripción de sanjuaninos entre 18 y 39 años rompió la tendencia de los mayores de 50 y mayores de 40 sin comorbilidades, que no se habían inscripto en la cantidad que esperaban desde el Gobierno Provincial, generando preocupación. Ante este escenario, Venerando expresó: “Esto no solo sucede en San Juan también pasa en el resto de las provincias. Esperamos sea una toma de conciencia para que los otros grupos se incorporen. Esto es voluntario y hay personas que no quieren vacunarse, apelamos a la solidaridad, porque hay que vacunarse por los demás no solo por uno mismo. La vacuna es la única defensa que tenemos. Apelar a que terminen con los mitos de que hay una vacuna mejor que la otra”.

Según el gráfico que emitió Salud Pública, los mayores de 18 años de Rawson y Capital son los que más se inscribieron en la vacunación. Para anotarse, pueden inscribirse desde la página del Gobierno https://sisanjuan.gob.ar/vacunacionsanjuan y posteriormente recibirán un mensaje de texto del 40340 con el turno, fecha, hora y lugar de vacunación.

//Mirá también: La semana que viene comenzarán a vacunar a los mayores de 18 años sin comorbilidades en San Juan

Por último, Venerando agregó: “Es trascendental incorporar a estas personas porque si bien tienen un factor menor de comorbilidades, es un grupo de una muy importante movilización y para nosotros proteger a toda la población en el menor tiempo posible es fundamental”. A quienes asistan a su turno de vacunación, deberán presentar el DNI, la constancia del turno y asistir sin síntomas compatibles con el coronavirus.