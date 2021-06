La historia de vida de Daniel Tello emociona a los sanjuaninos. Él tiene 20 años y es oriundo de Valle Fértil. Nació con retraso madurativo y un serio problema viso-motriz debido a la falta de oxígeno que sufrió al momento del parto, explicaron. Sin embargo, esto no fue impedimento para que su fuerza y “garra” lo hagan destacarse por encima del resto.

Su tía, Adriana Tello, habló con Diario de Cuyo y contó la historia de Daniel: “Su mamá murió durante el parto cuando la trasladaban desde Bermejo y él sufrió mucho. Nadie se hizo cargo de él y yo que soy su tía por parte de padre lo adopté”. El sueño de Daniel es dedicarse por completo a la radio, y cuenta con el apoyo incondicional de Adriana.

“Yo un día me acosté y cuando me levanté, ya tenía una radio online. Unos amigos le pagaron el canon de streaming y conseguimos un micrófono y una consola y él se da maña para todo. La gente lo escucha y lo quiere mucho, igual está terminando el secundario a través del plan fines”, agregó la tía. Además, reconoció: “Yo quiero que sepa que una pensión no le va a permitir vivir, que tiene que trabajar, quiero inculcarle la vida del trabajo y creo que eso ya lo tiene incorporado porque tiene una fuerza muy grande para superarse”.

La radio de Daniel está montada en una pequeña pieza dentro de la casa que comparte con Adriana y con su abuelo de 98 años. Según comentó el joven, que está a cargo de Radio Valle Fértil Vibra, su sueño es poder entrevistar a Marcelo Gallardo y a Sergio Uñac: “Me encanta la radio y el deporte, si tuviera que decir un sueño, me gustaría relatar algún día un River-Boca. También me encantaría entrevistar a Marcelo Gallardo y al gobernador de San Juan”.

La idea de Adriana y de los amigos de Daniel es poder continuar presentando proyectos y así mejorar la situación de personas con discapacidad en los departamentos más alejados. “Estamos buscando un televisor porque él no puede ver bien por los problemas que tiene, para sumarlo a su pequeño estudio de radio. La idea era contar su historia porque a veces hablar de discapacidad en los departamentos del interior pareciera ser mala palabra o una ofensa. Daniel nos demuestra día a día que esto no es así y que puede ser una persona muy productiva para la sociedad”, concluyó Adriana.