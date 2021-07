El trágico accidente que dejó sin vida a un matrimonio sanjuanino continúa conmocionando a la provincia de San Juan. El hecho ocurrió el pasado lunes en la Ruta Nacional 151 a la altura de la provincia de Río Negro. Pablo Correa y Sandra Fuentes viajaban cuando la desgracia los detuvo. Iban junto a dos de sus tres hijos, quienes se encuentran internados con heridas. El conductor del otro automóvil también falleció.

Florencia, la hija de matrimonio sanjuanino que no viajó junto a su familia, contó a Tiempo de San Juan cómo fue que recibió la trágica noticia minutos antes de las 7: “No sabía para qué me llamaba tan temprano. Estaba en una crisis de nervios. Lo escuchaba a mi hermano menor, muy cerca. Cuando empezó a contarme, todo se me vino abajo. Ahí me contó que habían tenido accidente, que los dos estaban atrapados dentro del auto. Y veían a mis papás y les hablaban, pero ellos no reaccionaban”. La que le llamó fue su hermana Valentina, de 25 años, quien sobrevivió junto a su hermano Pablo Nicolás, de 16.

La familia vive en Albardón, sobre calle Sarmiento casi Independencia. Florencia, que no pudo viajar por trabajo, encontró algo de consuelo junto a su abuela, tíos y otros familiares en una vivienda del barrio Teófilo Alonso, también en Albardón. La mayor de los tres hermanos contó que sus padres y dos hermanos habían salido de viaje el jueves pasado en su auto Chevrolet Corsa rumbo a Neuquén para pasar unos días de vacaciones en la casa de su tía Ester.

“Hablé con mis papás el domingo a la noche, antes de las 22. Los escuché bien. Estaban contentos. Y se iban a dormir porque planeaban salir temprano. Lo único que recuerdo es que me dijeron: ‘Cuidate. Cuidate mucho, que nos vemos mañana (por este lunes). Mi mamá me pidió que le tuviera preparado el mate”, contó Florencia a Tiempo de San juan.

Sin embargo, su vida cambió para siempre cuando recibió la llamada alrededor de las 7 del lunes: “Mi hermana me llamó desesperada para contarme sobre el accidente. Me repetían que veían a mis papás y les hablaban, pero ellos no reaccionaban. Yo traté de calmarlos. Hablé también con una señora que los auxilió mientras esperaban a la ambulancia y a la Policía. Esa señora me explicó cómo estaban mis hermanos”, contó.

Además, Florencia contó que está en contacto permanente con sus dos hermanos. “Mis hermanos se enteraron esta tarde de los fallecimientos de mis padres. Lo que menos le pregunté fue qué pasó o cómo fue el accidente. Ahora no me importa, sólo quiero saber que mis hermanos estén bien”.

Por último, la joven culminó: “Tengo los mejores recuerdos de mis padres. Mi papá era una persona de un corazón inmenso y muy solidario. Ayudaba en los merenderos y se comprometía en cualquiera cosa, con tal de ayudar. Por más que le faltara plata. Estuvo en la política un tiempo, pero se fue desencantado. No era lo que esperaba. Mi mamá era todo, pasaba mucho tiempo con ella. Era nuestro sostén, nos escuchaba y nos acompañaba a los tres en todo. La familia era unida. Salíamos los cinco y nos encantaban las juntadas familiares”.