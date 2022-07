Una insólita disputa entre dos pastelerías sanjuaninas se llevó a cabo a través de las redes sociales entre las cuentas de ambos emprendimientos. Con el motivo de vender para el Día del Amigo, “La Delfina Pastelería” acusó a otra, “Anabella Sansone pastelería artesanal” de plagio.

El revuelo comenzó cuando la dueña de La Delfina compartió en sus historias la captura de un chat de Instagram en el que una usuaria le comentó que otro emprendimiento le había copiado la forma de sus tortas.

“Hola bella. No sé si ya lo viste, pero por las dudas te cuento que en (la cuenta decidió tapar el nombre del lugar colocando emojis de payasitos) están ofreciendo lo mismo. Vos anunciaste la nueva forma de tus tortas y a los días ellas también. No les bastó con copiarle a las chicas de AS pastelería para el Día del Padre, parece”, relataba la primera parte del mensaje.

Luego, proseguía: “Te lo cuento porque me da mucha impotencia que hagan esas cosas entre colegas, igual vos SOS muy conocida y todo el mundo se debe dar cuenta que te copiaron a vos y no al revés. ¡Una lástima que hagan eso!”.

La primera historia de Instagram de la Delfina Pastelería, que acusa a la otra de plagio. Foto: Instagram

Como respuesta, desde “Anabella Sansone pastelería artesanal” compartieron la captura del otro emprendimiento y le agregaron: “Viky, no hay punto de comparación. En la presentación SOS un +10″. Después, recordaron un descargo que había sucedido para el Día del Padre: “Ni hablar del descargo que tuvieron conmigo por wsp con lo del día del padre, poco maduras, sin nombrarlas ni tenerlas en redes… Dejan mucho que hablar y la gente se da cuenta. Nosotras no nos encargamos de ver qué hacen las colegas. Para sentirnos copiadas o demás, nos llegan los comentarios y es suficiente”, agregaron.

La réplica en historias de Instagram de Anabella Sansone pastelería artesanal. Foto: Instagram

Sea como sea, la disputa entre ambos emprendimientos se viralizó en las redes y pudo observarse las repercusiones entre los clientes de una y otra pastelería. Ahora resta saber si hay tregua o si continuarán con la disputa entre las redes.