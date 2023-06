Se acerca una nueva edición de la entrega de premios más importante de la televisión y radio de argentina, y ya está la lista de los que participarán este año. Darío Barassi, el conductor de ¡Ahora Caigo!, se vio sorprendido al no estar entre los nominados a los Martín Fierro 2023.

Así reaccionó Darío Barassi al no estar nominado a los Martín Fierro 2023 Foto: Clarín

“Esperaba estar nominado como conductor”, expresó el sanjuanino con respecto a la conducción que realizó el año pasado en el programa “100 Argentinos Dicen”. Aunque el programa está en el rubro de Entretenimiento-Juegos, el conductor esperaba recibir un premio a su labor individual.

La reacción de Darío Barassi al no estar nominado a los Martín Fierro 2023

El conductor sanjuanino habló con un móvil del programa Socios del Espectáculo de El Trece, donde expresó su descontento al no ser parte de la premiación en la terna de Mejor Conductor de Televisión.

“Me da gracia tantos temas, no pasa nada. Aparte, está nominado 100 Argentinos Dicen. Obviamente que yo me esperaba estar nominado, es una realidad, me gusta el laburo que estoy haciendo, siento que hay buena recepción de la gente”, dijo Barassi.

“Esperaba estar nominado como conductor, pero entiendo y respeto, no pasa nada”, expresó el sanjuanino con respecto a las decisiones de nominaciones de APTRA en una nueva entrega de los premios Martín Fierro.