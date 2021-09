Unas de las nuevas medidas establecidas por el Gobierno Nacional correspondientes a la flexibilización de las restricciones impuestas para prevenir la transmisión del coronavirus fue la de que ya no es necesario ni obligatorio el uso de barbijo en lugares al aire libre. De hecho, este punto fue bastante cuestionado ya que de a poco la gente va perdiendo el miedo al virus y por eso ya no hay tanto interés en consumir elementos de protección.

Marcelo Barceló, farmacéutico sanjuanino, habló con Diario La Provincia SJ sobre la venta de este tipo de insumos en las farmacias. Al respecto, indicó: “Es interesante lo que se puede visualizar en el movimiento de las ventas. En las últimas semanas se ha registrado una baja del 90% en la venta de barbijos comunes y descartables. En tanto, aumentó en un 80% la compra de barbijos con tecnología y específicos. Estos últimos son más caros pero al ser lavables y al aplicar una tecnología anti Covid, la gente elige comprarlos protegerse así”.

Además, sostuvo que el barbijo que más elijen los sanjuaninos es el creado por Conicet llamado Atom-Protect, el cual se caracteriza por ser autosanitizante, con propiedades bactericidas y antihongos. Por otro lado, Barceló agregó: “Desde el gobierno se podrán disponer muchas cosas pero la gente sabe cuáles son las herramientas para cuidarse y todos sabemos que la pandemia no terminó. Hay muy alto riesgo de que llegue el Delta por lo que no podemos relajarnos. A más flexibilización, la gente se cuida más y así es como estamos viendo que las ventas de barbijos no bajaron e incluso se buscan los que protegen más y son efectivos en lugares donde se convoca mucha gente”.

Según un sondeo realizado por Diario La Provincia SJ entre empresarios y emprendedores que fabricaban barbijos, el 90% de ellos ya no lo hacen porque no se venden. Además, sostuvieron que la gente le va perdiendo el miedo al virus y que se van eligiendo barbijos de mayor calidad y tecnología ante la aparición de nuevas variantes del Covid-19.

Por otro lado, Barceló manifestó que también se vienen registrando una fuerte caída en la venta de otros elementos de protección, como los guantes, el alcohol e incluso la Ivermectina o elementos como el oxímetro. “Que se venda menos elementos de protección tiene que ver con que la gente ya va perdiendo el miedo y el hecho de estar vacunados, les da una seguridad importante. De igual manera, esto nos tiene que poner en alerta porque puede significar que estamos empezando a relajarnos en los cuidados y eso no puede pasar”, sostuvo.

Por último, Barceló cerró: “En el caso de la merma en la venta de Ivermectina o de otros medicamentos que sirven para paliar síntomas graves del Covid, se relaciona a que el plan de vacunación está dando resultado, por lo que los contagios que se registran generan menos gravedad y por ende menos internación y liberación de camas en los hospitales. En tanto, los oxímetros ya no se compran con tanto furor porque ya no hay tanta internación domiciliaria y la gente opta por prestárselas entre familias”.