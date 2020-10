“Necesito que la derivan urgente pero no me dan una solución”, asegura Irina Alaferte, la madre de una pequeña de cinco meses con síndrome de Down que padece una malformación en el corazón que requiere su atención en Buenos Aires.

Entrevistada por Canal 13 San Juan, la mamá de la pequeña pide ayude ya que su hija necesita ser atendida con urgencia en Buenos Aires, para lo cual se requiere el uso del avión sanitario. “Vengo todos los días a buscar respuestas y me dicen que los vuelos sanitarios no están disponibles’, señaló Irina.

La vida de la bebé está en peligro y el sistema sanitario no atiende sus necesidades. La madre contó que el martes pasado debieron llevarla al centro hospitalario luego de que se ahogó con la leche. Según dice, estuvo cinco minutos muerta y fueron las maniobras de resucitación de su padre las que la devolvieron a la vida.

En el hospital recibió atención durante unos días, pero estando internada los pediatras y los cardiólogos dejaron de ir a visitarla los pediatras y cardiólogos para darles un informe sobre la salud de su hija.

“Quiero que la deriven rápido, es lo que anhela mi corazón como madre. La veo con tantas ganas de vivir y nadie me ayuda”, dijo Irina entre lágrimas y compartió su número de celular con la esperanza de que alguien la pueda ayudar en sus gestiones.