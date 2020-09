Samuel Isaac Abdala dejó parapléjica a su ex pareja, Yuliana Neira, luego de pegarle un tiro. La Sala II de la Cámara Penal condenó a 15 años de prisión al violento por por tentativa de homicidio doblemente agravado y por tenencia ilegal de un arma de uso civil. El hecho ocurrió el 12 de noviembre del 2018.

“Acá ya hubo una condena ejecutada por Abdala, haber dejado a Yuliana Neira postrada de por vida en una silla de ruedas. Esto no fue un accidente, Abdala tenía la opción de parar en su accionar, la víctima le imploró tres veces que desistiera pero él siguió adelante… le arruinó la vida a esa joven”. Estas fueron las palabras que publicó Diario de Cuyo, pertenecientes al fiscal Daniel Galvani en el juicio que terminó con la condena de Abdala.

Yuliana Neira

El hecho ocurrió el 12 de noviembre del 2018, en la casa de los padres de la víctima, en Rawson. “Salimos un tiempo y después fuimos novios. La verdad es que nunca fui consciente que me dominaba, que ejercía violencia psicológica. Nunca me golpeó pero sí tenía un control muy grande sobre mí. No le caían bien mis amistades y me terminé alejando. Dejé de hacer cosas que me gustaban por él, como salir a bailar. Y me terminé aislando”, recordó la víctima. Ese día después de una discusión le pegó un tiro que la dejó en silla de ruedas.

Yuliana dijo que no le desea el mal a nadie, que es un alivio que esté preso el violento. El día del alta médica, que implicó recuperaciones complejas, le hicieron una despedida y hasta le regalaron un celular. Debido a su fortaleza, se ganó la admiración de sus pares y de su familia. Se emociona al recordar lo que le dice su sobrina. Dijo que me admira por lo valiente que soy. Mi otra sobrina, la más chica, no se queda atrás. Me contó que le reza a la virgen para que vuelva a caminar”, finalizó.