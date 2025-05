Nóveles ingenieros jujeños desarrollaron un detector de violencia de género para el 911

Recientemente se graduaron como ingenieros informáticos por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) Débora Analía Sudañez y David Jorge Arroyo Pacheco. Lo lograron defendiendo su proyecto final de grado titulado “Diseño e implementación de un modelo de clasificación y detección de incidencias de violencia de género en el Sistema 911 en San Salvador de Jujuy”, el cual aborda un tema que ha vuelto a cobrar dramática trascendencia en la provincia en las últimas semanas.

En este sentido, en su presentación los autores del trabajo dijeron que, además de su graduación, haciéndose eco de “la creciente preocupación social por la violencia de género” buscaban hacer “un aporte desde la ingeniería para enfrentar esta problemática”.

Los nuevos ingenieros informáticos de la Facultad de Ingeniería de la UNJu diseñaron un modelo para detectar violencia de género en el sistema de monitoreo y emergencias 911, que además podría ser adoptado por organismos afines.

Entrando de lleno en la exposición, Sudañez y Arroyo Pacheco explicaron que el proyecto consistió en diseñar, desarrollar e integrar un prototipo basado en técnicas de minería de texto, orientado a la detección y evaluación del riesgo en incidentes de violencia de género registrados en la base de datos del Centro de Monitoreo y Emergencia 911 de la Provincia de Jujuy.

Así es como en procura de implementar un modelo de clasificación específico para esta problemática utilizando los datos provistos por dicho Centro, diseñaron un prototipo que aplica diversas técnicas de procesamiento de datos en la etapa de análisis.

Esto implica acciones tales como la eliminación de signos de puntuación y caracteres especiales, conversión a minúsculas, sustitución de abreviaturas, eliminación de “stopwords”, eliminación de comentarios vacíos y duplicados, tokenización y lematización.

VIRTUDES Y VERSATILIDAD DEL SISTEMA

Entre las principales virtudes de la herramienta destacaron que el sistema analiza la descripción textual de cada incidente, como también resaltaron que “al haber sido entrenado con redes neuronales y un dataset previamente curado, el modelo es capaz de reconocer patrones y clasificar nuevos casos de manera automática”.

El prototipo desarrollado tiene un alcance funcional que posibilita clasificar incidencias, gestionar y consultar datos, visualizar información y ofrecer inferencia del riesgo, especificaron.

También pusieron en relieve que “el sistema fue concebido con una arquitectura que permite su integración con otras plataformas”, versatilidad que facilitaría su uso en “instituciones de seguridad en diversos contextos”, ofrecieron.

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) otorgó la graduación como ingenieros informáticos a Débora Analía Sudañez y David Jorge Arroyo Pacheco (ambos al centro).

Previo a la defensa y su graduación, en diciembre del año pasado en la provincia de Salta Débora Sudañez y David Arroyo Pacheco participaron en el II Congreso Internacional de Estadística e Ingeniería Aplicada (II CIEIA), donde expusieron el trabajo que venían desarrollando como proyecto final de grado, recibiendo en la oportunidad positivas devoluciones.

El trabajo fue dirigido por la ingeniera Mariela Ester Rodríguez, con la codirección del ingeniero José Humberto Farfán, mientras que el tribunal evaluador estuvo conformado por los ingenieros Jorge Raúl Mendoza, José Vidal Zapana y Pablo Ariel Sadir.

Por su parte, las autoridades de la Facultad de Ingeniería hicieron un particular reconocimiento a la iniciativa de sus nuevos graduados afirmando que “su proyecto final, orientado a la detección de violencia de género mediante minería de texto, refleja el compromiso social y la excelencia académica que promovemos desde esta Facultad, lo cual representa no solo una valiosa aplicación tecnológica, sino también un aporte sensible y comprometido con una problemática urgente en nuestra sociedad”.