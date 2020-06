San Juan conserva su buen estatus sanitario y sigue flexibilizando la cuarentena. La provincia ya reabrió gimnasios, habilitó actividades al aire libre y funcionan bares, cafés y restaurantes, entre otras. Ahora, se supo que la semana próxima abrirán los casinos y lo harán bajo un estricto protocolo.

La información la confirmó Carlos Munisaga, secretario de Seguridad de la provincia cuyana. Además, adelantó que desde el lunes también reabren los institutos de idiomas en San Juan. “Lo que se viene es la apertura de institutos de idioma y los casinos”, explicó el funcionario en Radio Sarmiento. La fecha para la reapertura de los juegos de azar todavía no tiene fecha confirmada pero Munisaga aseguró que sería el fin de semana que viene.

La noticia es que el Comité Covid-19 aprobó el protocolo para que los casinos abran después de permanecer casi tres meses cerrados por la cuarentena que decretó el presidente Alberto Fernández. “Es un sector que nuclea muchísimos empleados y todos están preocupados”, aseguró Mario Pereyra, gerente general de Ibiza, la empresa que tiene a cargo las casas de juegos en el territorio sanjuanino.

“Entendemos la situación, comprendemos la nueva normalidad y estamos a la espera de que las autoridades accedan a las aperturas y nos toque a nosotros. Hace 2 meses estamos trabajando en el protocolo y hace una semana Salud Pública lo aprobó con modificaciones”, detalló Pereyra.

En cuanto al protocolo, éste será similar al del resto de los sectores de la economía local. La limpieza de manos, el uso de alcohol, la limpieza de las máquinas y el uso obligatorio del tapaboca son algunas de las medidas que forman parte de los cuidados. Las máquinas tragamonedas estarán separadas a un metro y medio de distancia y en locales más chicos se colocaron vidrios acrílicos entre cada una de ellas.

Las personas no podrán circular por el local si no están jugando y para cambiar de un juego al otro habrá asistentes que acompañen a los clientes hasta otra máquina que ya esté desinfectada. Para ir al baño, también habrá personal que acompañe a los clientes hasta la puerta. Por el mometo, las cartas y juegos de paño no estarán habilitados porque implican mucha cercanía entre las personas.