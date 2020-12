La fábrica de pastas Pastilandia sufrió esta semana un robo en su local. Un delincuente rompió el vidrio de la puerta de entrada e ingresó al mismo, tomando la caja registradora del local y huyendo. La propietaria de la fábrica comentó a El Periódico que no es la primera vez que les entran a robar en el lugar.

El hecho habría sucedido entre el lunes y el martes de esta semana y el local esta ubicado sobre calle Av. Caseros al 1100. El ladrón rompió el vidrio y sustrajo la caja registradora, que tenía aproximadamente 800 pesos en cambio. Su dueña pidió que si alguien tenga información se comunique para poder recuperar la caja, ya que la misma es un controlador fiscal y cuesta mucho dinero.

La propietaria de la fábrica se lamentó por lo sucedido y comentó que no es la primera vez que les sucede. En este sentido señaló a dicho medio: “en diciembre del año pasado también nos rompieron con un piedrazo la vidriera pero no habían entrado, no faltaba nada”.