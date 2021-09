Lionel Messi y su amor por la Selección Argentina parece inigualable. Eso quedó reflejado en un impresionante mural en la ciudad de San Francisco donde se pueden ver las diferentes facetas del astro argentino con la camiseta celeste y blanca e incluso una de pequeño con la de Newell’s, donde todo comenzó.

El encargado de realizar este mural que se hizo viral en las redes sociales es Ramón “Monchito” Cortez. “Después de muchísimo trabajo termine...gracias”, escribió el artista en su cuenta de Twitter. Los elogios no tardaron en llegar.

Es que el mural es realmente impresionante y muestra una especie de línea del tiempo con diferentes etapas de la “Pulga” Messi y de fondo una gigantesca bandera argentina.

“La idea de hacer un homenaje a Messi la venía craneando desde antes que salgan campeón de la Copa América. Por eso al lunes siguiente después de la obtención de la copa agarré la bici y salí a buscar un muro. Fue así que preguntando llegué con el dueño de la empresa en la esquina de Belgrano y Vélez Sarsfield y me autorizó”, contó “Monchito” Cortez al Periódico de San Francisco.

“Quería hacerle un regalo a la ciudad. No esperaba tanta repercusión, me sorprende que tenga tanto revuelo. Es algo que yo podía hacer y que la ciudad lo valore tanto me causa un enorme orgullo”, agregó.

Por último explicó: “Primero hice ese dibujo, pero después se me ocurrió que el mural tenía que contar algo. Y decidí contar la parte buena y mala de Messi”.

Las fotos del mural de Lionel Messi en San Francisco

Mural de Lionel Messi en San Francisco, Twitter

Mural de Lionel Messi en San Francisco. Twitter