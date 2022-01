Según estaba pronosticado el domingo llegaría el alivio y así fue, todos mirando sus celulares y siguiendo los datos del tiempo, donde no solo por la lluvia sino el viento ayudó a que llegue un poco de alivio después de varios días donde la temperatura no se movía de los 40° C de máxima.

Desde la Estación Climatológica de UTN en San Francisco informaron que la temperatura mínima fue de 20,7°C y la lluvia registrada alcanzó los 18,5 milímetros.

A lo largo de toda la jornada del lunes, se mantendrá nublado a parcial nublado con vientos leves del noreste y sur. La intensidad seguirá en aumento por la noche debido a que en las próximas horas se registrará el ingreso de masa de aire frío previsto.

Durante la jornada también se mantendrá la probabilidad del desarrollo de tormentas y lluvias aisladas, pero la temperatura se prevé alcance los 31°C.