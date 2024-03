Medina Ruiz participó de la Colecta de Sangre en Plaza Independencia

La Colecta de Sangre tuvo lugar en Plaza independencia, en el marco del Día del Donante de Médula Ósea.

En la jornada, el titular de la cartera de Salud, doctor Luis Medina Ruiz, manifestó: “Estamos en la Plaza Independencia, con la Fundación Flexer, nuestra gente, el Banco de Sangre, voluntarios de hospitales, justamente visibilizando, que donar sangre salva vidas. Recibimos, muy buenos testimonios de gente joven que está donando en este momento, en el que tenemos casos de dengue y hay personas que tienen plaquetas bajas o aquellas que padecen, anemia severa, con un parto complicado o una hemorragia. En todos estos casos, la sangre que se dona salva vidas y sobre eso, no hay ninguna duda”.

El Ministro explicó que “En este evento queremos generar conciencia sobre el acto de la donación, no solamente de sangre, sino de médula ósea, donde se hace una evaluación, y luego un banco de datos, para poder ayudar a una persona que puede necesitar, en el país, o en el mundo, incluso. Toda persona de más de 18 años está en condiciones de ser donante, siempre y cuando tenga ciertas condiciones de salud, como, por ejemplo, no cursar una enfermedad infecciosa en ese momento”.

Respecto al alcance de la jornada, el funcionario destacó la respuesta de la ciudadanía: “Los tucumanos responden muy bien en este tipo de iniciativas, por lo que estamos muy contentos y agradecidos por su solidaridad. Recordamos, que en el sistema público existen postas de extracción, tanto en el Banco de Sangre que está en la avenida Mitre y cada uno de los hospitales, donde hay maternidades, en general, hay posibilidad de donar sangre”.

La coordinadora de la Fundación Flexer de Ayuda a Niños con Cáncer en Tucumán, Liliana Ramponi, resaltó que, siendo el 1 de abril el Día del Donante de Médula Ósea “La idea es justamente conmemorar esto, festejar a la gente que se ha inscripto como donante. Vimos la posibilidad de hacerlo antes, por el fin de semana largo, teniendo en cuenta que hay mucha gente con Dengue, que necesita plaquetas, transfusiones de sangre, además de todo lo que habitualmente sucede en estos feriados, que son las cirugías de urgencia, los accidentes, y la gente que lo necesita habitualmente, como por ejemplo los chicos con cáncer que están haciendo tratamiento en el hospital de niños”.

Por su parte, esto indicaba la doctora Graciela del Carmen Ávila, jefa del servicio de Hemoterapia del Hospital Padilla: “Colaborando con los chicos de la fundación Flexer y con los referentes de todos los hospitales que están participando de la colecta. Es importante llevar el mensaje a la población para que se acerque a las postas de donación del Banco de Sangre, del Hospital Padilla, Maternidad y Concepción. La sangre, va al banco, donde hacemos todos los derivados del componente de la misma, glóbulos rojos, plaquetas y plasmas. En este momento, tenemos gran cantidad de requerimientos de plaquetas, porque hay mucho dengue hemorrágico”.

Ariadna de Blinger, una ciudadana que se acercó espontáneamente subrayó: “Vengo a donar sangre porque entiendo que donar sangre salva vidas. Hace muchos años la pareja de mi papá trabajaba para la Fundación Flexer, contribuía, y desde ahí, empecé a tomar conocimiento de los eventos de donación de sangre y a donar. Me parece algo muy fácil de hacer, que puede salvar un montón de gente. Entonces, siempre que puedo, aprovecho y dono. No duele nada, no duele nada, es facilísimo y no te lleva mucho tiempo. No es nada en la vida de uno y puede ser un montón en la vida de otra persona. La verdad que me parece increíble ayudar a alguien sin hacer ningún esfuerzo y me gustaría que todos lo hagan. También a que se inscriban para donantes de médula ósea, que también me parece súper importante” finalizó.