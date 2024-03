Inicia la Campaña de vacunación antigripal 2024 en la provincia

El comienzo del período de vacunación, presidido por el titular de la cartera de Salud provincial, doctor Luis Medina Ruiz, tuvo como acción simultánea la inoculación del personal de Salud en todos los hospitales de Tucumán.

Al respecto, el ministro declaró: “Comenzamos en Tucumán la vacunación contra la gripe, con la vacuna antigripal CEPA 2024, destinada al personal de salud, mujeres embarazadas, puérperas, niños entre 6 y 24 meses y adultos mayores. Hoy, iniciando en el hogar San Roque, con 100 mujeres que están alojadas, para protegerlas. Recordemos que la vacuna antigripal es trivalente y evita desarrollar una enfermedad grave. La gripe es una enfermedad siempre severa, producida por un virus, el de influenza, y al no estar inmunizados puede ser grave”.

“Desde el sistema de Salud, como cada año, tenemos disponibles las vacunas, antigripal, contra el COVID, si hay algún esquema que no está completo, y también para la neumonía, que son enfermedades respiratorias, inmuno prevenibles, que están dentro del calendario nacional, son gratuitas y que, por supuesto, son obligatorias. Invitamos a toda la población a completar esquemas. Esta semana comenzamos en Tucumán la vacunación para la gripe, para este grupo y próximamente, tendremos la posibilidad de seguir vacunando al resto de la población”.

Medina Ruiz resaltó la importancia de vacunar a la población de riesgo. Foto: Ministerio de Salud Tucumán

Asimismo, el jefe del Departamento de Inmunizaciones de la Provincia, doctor Miguel Ferre Contreras, explicó: “Esta campaña se lanza hoy en todo el país con el objetivo de vacunar progresivamente a la población de riesgo, dependiendo de la disponibilidad de dosis que van llegando y el tipo de vacunas que se reciben. En Tucumán, se realizó un lanzamiento simultáneo, en este momento, se están vacunando en todos nuestros hospitales al personal de salud”.

“El ministro nos acompaña en el Hogar San Roque, empezando por las instituciones geriátricas e instamos a las mujeres embarazadas y a todas las mamás de niños de entre 6 y 24 meses a que concurran a cualquier vacunatorio de la provincia para recibir las dosis correspondientes. En los días sucesivos, vamos a ir comunicando a la población de riesgo pendiente sobre disponibilidad y lugares donde pueden vacunarse”, indicó el galeno.

“El primer objetivo de la vacuna antigripal es proteger a la persona contra la enfermedad grave y la muerte. Es decir, que, si yo me vacuno y me contagio de gripe, no me voy a morir, voy a cursar una enfermedad con síntomas mucho más leves y una durabilidad menor. Muchas veces las personas tienen temor, dicen yo me he vacunado y he tenido gripe igual y justamente, el objetivo de la vacuna es, que si la recibo, no me enferme de gravedad, no tenga que internarme, no necesite oxígeno y no tenga el riesgo de fallecer” concluyó.

Pacientes alojados en el efector declararon su agradecimiento y la importancia de estas campañas en el cuidado del adulto mayor.