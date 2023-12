El ministro Dr. Luis Medina Ruiz se reunió con referentes de unidades de protección y alojamiento de Tucumán

Este martes el titular de la cartera de salud, Dr. Luis Medina Ruiz, conversó con las once comisionadas de las distintas células territoriales de protección y alojamiento de Tucumán. Estos dispositivos brindan atención, contención y resguardo a las mujeres que, junto a sus hijos, se encuentran en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia de género.

A cargo del albergue “Arco Iris”, la licenciada en Psicología Verónica Figueroa, destacó que la reunión fue muy productiva, con “respuestas excelentes del Ministerio. En los dispositivos nos toca alojar muchas mujeres, diversidades y sus hijos, además tenemos un atravesamiento de las violencias con las que llegan, muchas problemáticas de salud y sociales. En lo que concierne a salud necesitábamos muchas respuestas del Ministerio, como la posibilidad de articular por turnos médicos, de tener la medicación necesaria para el trabajo, tratamiento y supervisión médica, acceso a determinadas prácticas; y acceder de manera prioritaria como lo establece la ley”., destacó que la reunión fue muy productiva, con “respuestas excelentes del Ministerio. En los dispositivos nos toca alojar muchas mujeres, diversidades y sus hijos, además tenemos un atravesamiento de las violencias con las que llegan, muchas problemáticas de salud y sociales. En lo que concierne a salud necesitábamos muchas respuestas del Ministerio, como la posibilidad de articular por turnos médicos, de tener la medicación necesaria para el trabajo, tratamiento y supervisión médica, acceso a determinadas prácticas; y acceder de manera prioritaria como lo establece la ley”.

“Nos vamos con una respuesta positiva del Ministro y además con su compromiso de que la semana entrante vamos a firmar un convenio de reciprocidad entre todos los dispositivos territoriales y el Ministerio. También vamos a trabajar en la elaboración de un protocolo conjunto para el sistema de derivación y atención a las mujeres y a los niños alojados”, subrayó.

La licenciada quiso también ponderar la colaboración del ministro Medina Ruiz, explicando que el mismo “de forma individual nos iba dando respuestas, pero ahora a esta multisectorial vamos a tener por primera vez un protocolo de actuación de conjuntos y respuestas prontas y urgentes para estas mujeres, y evitar la vulnerabilidad por la que atraviesan, y la revictimización que es tan importante”.

El ministro de Salud junto a referentes de dispositivos de protección. Foto: Comunicación Tucumán

A su tiempo, la representante de la unidad de protección “Las Pachas”, Claudia Rocha, comentó que: “La reunión de hoy con el ministro fue justamente para articular las líneas de trabajo, para darle seguridad y contención a las mujeres y sus hijos. Lo que hacemos nosotros básicamente es eso, de brindarle un lugar hasta que salga una la medida de seguridad, restricción de institución del hogar y mientras tanto, la familia, la mamá y sus niños están siendo alojados en estos dispositivos. Obviamente que buscamos es que la persona vuelva a su hogar, a su vida”.

“Este año en los dispositivos de seguridad pasaron 500 personas, mujeres, niños y adultos. Y cuando hablamos de salud también qué importante es verlo al ser como un ser integral. También tener en cuenta su mente, su corazón, su alma, todo” e hizo énfasis en la relevancia de un plan de acción que agilice el acceso a la asistencia inmediata, turnos médicos en la Maternidad y en los CAPS, además de prácticas médicas sin dilaciones, “para que las mamás sean asistidas en el tiempo que corresponde, porque es una urgencia”.

Figueroa informó cómo trabajan los diferentes dispositivos: “Nuestro trabajo consiste en recibir mujeres, algunas se presentan espontáneamente a los lugares que ya conocen. Somos referentes en toda la provincia, entonces cada cual tiene otras actividades a través de las cuales llegan las mujeres y saben que pueden solicitar por una situación grave o urgente de violencia, el alojamiento. Nosotros nos encargamos de articular con el Ministerio de Gobierno y Justicia, el Ministerio de Seguridad, el Observatorio de la Mujer; principalmente, para la obtención de medidas proteccionales. Pero también articulamos con el Ministerio de Desarrollo Social y parte del Poder Judicial para trabajar en la elaboración del egreso”.

“Nuestros dispositivos alojan, y la idea no es que estén las mujeres refugiadas y escondidas, sino que logren las medidas que les restituyan derechos y puedan retornar a sus hogares con sus hijos para continuar con la vida cotidiana, pero con todas las medidas de seguridad que eso requiere. Y en todo esto nos hacemos cargo muchas veces de mamás que a veces con la situación se alejan de sus hijos, o mamás que no tienen más recursos para poder mandarlos a las escuelas durante el tránsito de alojamiento; y con todas las problemáticas de salud con las que llegan, o algunas que aparecen” explicó.

La licenciada finalizó recalcando la importancia de “la articulación con los ministerios, sino de otra manera no podríamos sostener tanto trabajo que significa recibir, alojar, contener, asistir y atender. Por eso la contención emocional es fundamental, porque una mujer que se encuentra en estas situaciones extremas y graves, si no cuenta con estos lugares de acogida, no sabemos realmente cómo podrían salir de la violencia, sino que volverían otra vez a estos núcleos de violencia, repetirlas una y otra vez con el riesgo que significa, y a veces hasta el costo es perder la vida”.