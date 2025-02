Dengue en Tucumán: el ministro de Salud confirmó un aumento de casos en el sur de la provincia

En el marco de una nueva reunión de la Sala de Situación, el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, junto al secretario ejecutivo médico del SIPROSA, Daniel Amado, y un equipo de especialistas, analizó la evolución del dengue, las enfermedades respiratorias y el impacto de la ola de calor en la provincia.

Uno de los datos más preocupantes que se desprendió del encuentro, es el incremento de casos de dengue, con 79 nuevos diagnósticos confirmados, concentrados principalmente en el departamento Río Chico, en la zona de Aguilares y alrededores. Para frenar la propagación del virus, equipos de Salud Ambiental, Epidemiología, la Red de Servicios y el Área Programática Sur, en conjunto con agentes sanitarios y autoridades locales, están desplegando operativos en la región.

El ministro hizo hincapié en la importancia de la detección temprana, subrayando que “La mayoría de los pacientes son detectados en el terreno, en la evaluación casa por casa, en el control de foco, donde detectamos pacientes con síntomas y se les hace laboratorio en el propio domicilio, y ahí es donde se confirma o se descarta la enfermedad. Además, se toma muestra para evaluar si tienen algún riesgo de vida, como descenso de plaquetas o alteraciones en sus laboratorios. Es muy importante que cualquier persona que tenga fiebre alta, dolor de cuerpo, cansancio o dolor de cabeza, haya o no viajado, haga una consulta en una guardia, porque es muy importante que se evalúe el estado clínico y se tomen todas las medidas necesarias para evitar la dispersión del foco en la región y en Tucumán, por supuesto”.

Disminuyen las enfermedades respiratorias, pero continúa la vigilancia

En cuanto a otras enfermedades, el ministro confirmó que los casos de bronquiolitis, COVID-19 y gripe han disminuido en las últimas semanas, estabilizándose en alrededor de 50 casos semanales. Sin embargo, advirtió que el monitoreo debe continuar para prevenir un posible repunte.

Recomendaciones para prevenir golpes de calor

Otro de los temas abordados en la reunión fue el impacto de las altas temperaturas en la salud de la población. Medina Ruiz alertó sobre los efectos del calor extremo y aconsejó tomar medidas de prevención: “La preocupación en el momento de hoy es por el clima, el calor intenso que somete a las personas a temperaturas que no son naturales. Dependiendo de la condición clínica de la persona y las condiciones de su domicilio o lugar de trabajo, pedimos precaución. Si no es obligatorio salir, es recomendable quedarse en casa, en el lugar más fresco, ducharse frecuentemente, hidratarse adecuadamente y llevar una alimentación saludable, fácil de digerir, con frutas y verduras. Además, evitar comidas elaboradas que requieran una digestión más pesada. También es fundamental evitar bebidas alcohólicas y azucaradas, y consumir agua principalmente. En caso de cuadros gastrointestinales como diarrea o vómitos, estos pueden deshidratar rápidamente, por lo que es importante acudir a una guardia. Mientras tanto, si no hay vómitos, se recomienda aumentar la hidratación con sales, las cuales se pueden preparar fácilmente en casa con un litro de agua, cinco cucharaditas de azúcar y una pequeña de sal, lo que repone rápidamente las sales perdidas”, explicó el funcionario.

Dengue a nivel nacional y situación del sarampión

Por su parte, la licenciada Rita Ivanovich brindó un panorama más amplio sobre la evolución del dengue en Argentina, informando que en lo que va de la temporada 2024-2025, se confirmaron 573 casos en todo el país. Además, subrayó que si bien provincias como Formosa, Tucumán, Córdoba y Santa Fe presentan concentraciones de casos, en otras regiones aún no se han registrado brotes significativos.

Ivanovich también recordó la importancia de la prevención, llamando a la población a eliminar recipientes en desuso que puedan acumular agua en los hogares, ya que estos sirven como criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus.

Asimismo, la especialista abordó la situación del sarampión, destacando que hasta la fecha se han confirmado cuatro casos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En este contexto, recomendó verificar el carnet de vacunación para asegurarse de contar con al menos dos dosis de la vacuna contra esta enfermedad.

En el encuentro participaron también la directora de Gestión Sanitaria, Mohamed Dive; la titular de Guardias y Emergencias Pediátricas y Neonatales, doctora Patricia Villagra; la directora de Epidemiología, Romina Cuezzo; la referente en enfermedades poco frecuentes, doctora Mariana Leguizamón; y las referentes de la red de dengue de la provincia, doctoras Florencia Arias y Carolina Canseco.

Además, estuvieron presentes agentes sanitarios, delegados e intendentes de los municipios involucrados en las acciones de control de foco, quienes reafirmaron su compromiso con la lucha contra el dengue y la implementación de medidas preventivas ante la ola de calor.