Una abuela de Salta perdió su casa en un incendio y debe dormir en el piso con su familia

Una familia salteña del asentamiento Virgen Urkupiño perdió todo en un incendio. Su casa de madera se consumió por completo y la dueña de la casa, una anciana, aseguró que tiene que dormir en el piso junto a su hija y nieto.

Según contó a Qué Pasa Salta, el lunes 22 en horas de la noche sucedió este trágico hecho que se llevó todas las pertenencias de las tres personas. Como consecuencia de un cortocircuito, un chispazo salió disparado y el fuego se encargó del resto.

“Desde hace años que vivimos solitos acá. El cable hizo cortocircuito. A las 11 de la noche todos vinieron a decirme que me van a traer cosas y todavía no puedo ingresar a la casa. Me quede con lo puesto y ahora duermo en el suelo”, explicó la señora.

Se incendió su casa y duermen en la calle: el dolor de la abuela

Aseguraron que no tiene solución, y no pueden ni siquiera estar dentro de la casa pues hay peligro de derrumbe. En este sentido, la abuela expresó su malestar, pues al tener que dormir en el suelo y frente al frío le duele el cuerpo y la cabeza.

Con lágrimas en los ojos, aseguró que no le queda nada. Entre los vecinos apagaron el fuego, pero aún así no pudieron salvar nada; incluso, para alimentarse esta familia acude a un comedor. Ante cualquier cosa, dejaron a disposición un número de teléfono: 3872193070.