Emoción en Salta: aseguran que la Virgen del Valle lloró el fin de semana y sorprendió a todos los vecinos

Este fin de semana largo, la Virgen del Valle sorprendió a los ciudadanos de General Güemes, en la provincia de Salta cuando derramó sus lágrimas delante de Eva Molina y su hija, las mujeres que la vestían para que participe de los rezos de la novena.

La Virgen estaba guardada en la casa de la familia de Eva y pertenecía a su suegro, quien falleció hace un tiempo. Según la salteña, las lágrimas que derramó la Virgen estaban limpias y lo hizo en dos oportunidades.

Cuando Molina notó que la Virgen del Valle estaba llorando, llamó a su hija inmediatamente para que ella le confirmara el acto milagroso. Así fue que las mujeres quedaron impactadas por lo que había sucedido y sacaron foto del momento para compartir el suceso con el resto de la familia.

Las lágrimas de la Virgen del Valle en Salta. Foto: El Tribuno

“No sabemos si hay un mensaje detrás de esas lágrimas”: la palabras de Eva Molina

En diálogo con El Tribuno, Eva contó que la imagen de la Virgen estuvo guardada en el mismo lugar en la que su suegro había dejado. “Me pareció que debíamos sacarla, hacerla participar de los rezos de la novena y que se mantenga cerca de la gente, por esa razón la pedí para tenerla en la casa de mi mamá, en barrio El Milagro”, dijo la mujer.

Cuando la estaba preparando, Eva notó cómo salían lágrimas de los ojos de la Virgen. “Salí a buscar a mi hija para que presenciara ella también este acontecimiento milagroso, además para que me diga si lo que yo veía, ella también, y efectivamente ambas vimos lo mismo”, relató.

Las mujeres no quisieron difundir rápidamente el milagro en público, preferían compartirlo en familia para no recibir mensajes negativos de aquellas personas que no creen en las bendiciones y estas señales. “Lo único que pensamos fue en llevarla a la parroquia Virgen del Valle y presentársela al padre Javier Cruz, pero la noticia corrió muy rápido y decidimos informar”, agregó.

“No sabemos si hay un mensaje detrás de esas lágrimas, ¿por qué lloraría la Virgen?, ¿es bueno o es malo?”, preguntó Eva.

Por su parte, Luis, el cuñado de Molina, dijo que, pese a que no es muy creyente, pudo ver las lágrimas de la Virgen. “No soy muy creyente, pero te puedo asegurar que me sorprendió y conmovió ver esas lágrimas, fue real”, expresó.