La semana pasada, durante su gala de imitación, la comediante, modelo de talla grande e influencer Mar Tarrés se encontró una vez más envuelta en una polémica por discriminación. Es que mientras agradecía a su equipo, Mar presentó a su profesora de canto diciendo “en realidad él es Sergio y es Miranda. A él le gusta ser dos personas”, refiriéndose a la profesional que se presentó como Miranda López.

A pesar de que la profesora en vivo intentó corregirla, Mar continuó insistiendo en que usaba ambos nombres y ser dos personas. Finalmente, la coach aclaró que específicamente quería que la llamaran Miranda López, y más adelante en otros medios como Primicias Ya, expresó su sorpresa ante el trato de Mar. “Yo cuando estoy vestido de mujer prefiero que me digan Miranda”, y aclaró que nunca se presentó como hombre en todas las ocasiones que se vio con Mar.

La coach corrigió a Mar en vivo durante la gala de imitación. Captura de pantalla

Sin embargo, este comentario es distinto al que hizo en su cuenta de Instagram luego del programa, donde le agradeció a Mar la oportunidad para poder lucirse como artista, y aclaró que Mar es una persona hermosa que no es transfóbica, homofóbica ni discriminadora, sino que ella misma es una artista que usa muchos nombres, lo que llevó a la confusión. “Mar, te amo de corazón. Soy Miranda, Sergio o Laura”, finalizó.

La situación fue duramente criticada en las redes durante toda la semana, donde una vez más se tildó a Mar de discriminadora y, en este caso, de transfóbica por no respetar la identidad de su coach, incluso luego de que la misma la corrigiera en vivo. En diálogo con Mitre Live, Mar sostuvo que Miranda varias veces se presentó con distintos nombres, y que por eso fue su confusión, ya que la coach “está buscando definirse o no”, aclaró. Remarcó también que van a seguir encontrándole conflictos porque “soy mete pata, soy natural y transparente”.

Mar Tarrés una vez más generó polémica con sus dichos. Foto: captura pantalla Mar Tarrés generó polémica con sus dichos. Foto: captura pantalla

Expresó también que se sintió mal por arruinar el momento donde Mariana conoció a Marcelo Tinelli, puesto que durante los ensayos le había confesado a Mar que era su sueño. Esta fue la razón por la cual la comediante pidió permiso a la producción para que su profesora de canto llegara al piso.

Finalmente, durante la gala del miércoles 9 de junio, Mar volvió al escenario de La Academia para conocer el voto secreto de Pampita, y realizó un fuerte descargo ante las acusaciones que recibió en los últimos días. Una vez más, insistió en que usó el nombre masculino porque la coach se presentó así, y luego se sorprendió de verla en el programa como Miranda. Comentó entonces que tenía pruebas de que fue un error honesto, y procedió a mostrar un audio cortado donde se escucha que la coach se presentó con su nombre completo, Sergio Miranda.

Miranda durante su descargo en Instagram, donde defendió a Mar. Captura de pantalla

Es que como aclaró Miranda en la primera gala, su nombre completo es Sergio Miranda López, pero cuando viste de mujer quiere que la llamen solamente Miranda López. Mar insistió en que no es transfóbica y le dolió que la traten de tal: “Si vos todos los días me decís que te llamás Marcelo, yo te voy a decir así. Y si no, con todo respeto, avisame antes de salir al aire”, contraatacó. “Si te querés llamar Marcela, Jessica o Laura, yo te apoyo y te banco de todo corazón”.