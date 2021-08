La resolución que dispuso instrumentar la Convocatoria al Procedimiento de Documento de Consulta para tratar la solicitud de incremento tarifario para el servicio masivo de transporte, concluye que no resulta ilegal por cuanto –como correctamente se expresó en la sentencia- encuentra sustento normativo en las disposiciones de la Ley 7322, que no define el tipo de procedimiento consultivo a utilizar, ni establece plazos de publicación, ni el tiempo en que el documento debe ser exhibido.

La amparista no acreditó en concreto, ni tampoco la magistrada dio razones suficientes para demostrar de qué manera el procedimiento instrumentado por la A.M.T. amenazó o lesionó los derechos de los consumidores y usuarios. No debe soslayarse que ante la presunción de legitimidad de que gozan los actos de los poderes públicos y en particular los actos administrativos impugnados, correspondía a la Asociación actora demostrar los vicios que se le atribuyen, extremo que en base a las alegaciones y pruebas obrantes en el expediente no surgen en forma ostensible, por lo que cabe descartar la existencia, en la especie, de un obrar arbitrario que torne procedente la acción.