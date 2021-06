Desde el lunes pasado volvieron a a abrir los locales gastronómicos en toda la provincia pero sólo tienen permitido atender al público hasta las 22 y en modalidad delivery dos horas más tarde. Desde el sector consideran que la restricción horaria los perjudica, y le prepusieron al COE extenderla hasta la medianoche.

La semana pasada, gastronómicos y hoteleros realizaron una manifestación pacífica en la Plaza 9 de Julio, donde colocaron meses, sillas y camas para visibilizar su necesidad de ser escuchados a la hora de diagramar las medidas sanitarias. Recalcan que dentro de los locales cumplen con el protocolo y sin embargo, los cierran cuando la situación epidemiológica se complica.

Al respecto, el presidente del Ente de Turismo Municipal, Fernando García Soria, dialogó con referentes del sector e remarcó el crítico momento del rubro gastronómico como también hotelero. “El viernes fue pública una manifestación que planteó la gravedad del estado crítico en que está el sector. Este año es más complicado que el anterior en materia de turismo, en 2020 había ahorros del 2019, ese año no solo están sin reservas sino con deudas que se están haciendo impostergables”, opinó García Soria en InformateSalta TV.

Finalmente el funcionario municipal subrayó que la mayoría de los gastronómicos y hoteleros cumple con el protocolo biosanitario. “No por unos menos debemos afectar la situación de todos, por eso creemos que no se debe restringir el horario por los que no cumplen, en estos días seguiremos con controles”, prometió.