“Frívola y hueca”: los ‘me gusta’ de la novia de Marcos en contra de Julieta Poggio

Julieta Illescas, la “novia” de Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022, apareció en la final del reality y sorprendió a todos los fanáticos, quienes la investigaron en las redes y descubrieron que la salteña trató de “frívola” y “hueca” a Julieta Poggio.

Desde que Marcos entró a la casa, sus seguidoras tenían la curiosidad de saber si seguía en pareja con la salteña que nombró en más de una oportunidad. Finalmente, este martes por la noche, el ‘Primo’ estuvo en el debate de Gran Hermano y reveló que Julieta Illescas es su ex novia.

“Justamente fue que yo entré a la casa y no estábamos de novios. Adentro, hablé con mi hermana y le dije que la extrañaba, que quería verla cuando saliera. Mi hermana le contó y vino. Todavía no tuvimos tiempo ni nada”, confesó el joven, que no puede definir la relación con Illescas porque quedaron cosas por hablar.

Marcos Ginocchio junto a su ex novia en la final de Gran Hermano. Foto: Google

En este marco, los fanáticos de ‘Marculi’, el nombre con el que vinculan a Marcos y Poggio, comenzaron a buscar a la salteña en las redes y encontraron que puso ‘likes’ a varios mensajes de Twitter en contra de la tercera finalista de Gran Hermano.

“Es frívola, hueca, no tiene sentido común y ahora agregamos lo de los animales. ¿De verdad quieren eso para Marcos? Dejen de shippearlo. Ojalá cuando salga tenga esa charla que necesita con su ex y si tienen que solucionar sus problemas, lo hagan”, escribió una seguidora y Julieta, la salteña, lo compartió en su perfil.

Los "me gusta" de la novia de Marcos, en contra de Julieta Poggio Foto: Captura de pantalla- Twitter

“¿Para ustedes realmente Julieta es el tipo de Marcos? Sacando la belleza que tiene ella, para mi no va con él. Siento que al ‘Primo’ le gustan las chicas simples, los animales y los que tocaron una escoba alguna vez en su vida”, fue el otro mensaje que Illescas dio ‘me gusta’.

Los "me gusta" de la novia de Marcos, en contra de Julieta Poggio Foto: Captura de pantalla- Twitter

La extraña reacción de Julieta Poggio al enterarse de la presencia de la novia de Marcos en la final de Gran Hermano

Después de quedar en el tercer lugar de Gran Hermano, Julieta Poggio comenzó su recorrido por los medios de comunicación. Este martes, visitó Cortá por Lozano y en la entrevista le preguntaron por Marcos y su novia.

‘Disney’-como le decían en la casa- aseguró que no sabía que el ‘Primo’ tenía una relación fuera del reality. “Él dijo que tenía ex. No es lo mismo novia, que ex novia”, expresó ella. Luego, se sorprendió al enterarse que la salteña apareció por primera vez en la tribuna el día de la gran final.

“Es la primera vez que aparece en la tribuna?”, preguntó la bailarina. “Sí, fue la primera vez”, le respondieron. “Que raro, ¿no? Justo ganador y aparece. Justo en la final aparece”, expuso Poggio.