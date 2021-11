Nuevamente un bar de la ciudad de Salta es noticia por un acto de discriminación. Un joven denunció que no lo dejaron pasar a un local por cómo estaba vestido.

“No me dejaron pasar a GRIZZLY (salta capital) por como estoy vestido, me miraron de arriba abajo y me cerraron la puerta en la cara, eso se llama discriminación”, dijo @DiaabXCzz en su cuenta de Twitter.

Allí además explicó: “Así que ya saben 2021 y siguen pasando estas cosas. Y la gente que me conoce sabe que no soy de hacer estas cosas”, sostuvo respecto a su denuncia al bar en las redes sociales.

Denunció que no lo dejaron pasar en un bar salteño por cómo estaba vestido

Instantáneamente el posteo empezó a tomar alcance y muchas personas acompañaron al joven por el mal momento que le tocó pasar. Otros argumentaron que no es la primera vez que el bar actúa de manera similar.

“Espero que revolucione la noche salteña que es conservadora, machista, homofóbica entre tantas cosas”, escribió una usuaria respondiendo al tuit principal. El joven respondió: “Siempre con la cabeza en alto y orgulloso de como me visto y como soy”.

La ropa que usó el joven al que no dejaron ingresar al bar en Salta

Al bar lo “capacitaron” para no discriminar

Al mismo tiempo que tomó trascendencia la denuncia, muchas personas recordaron que ya había sucedido algo similar con Grizzly.

Una noticia de El Tribuno de el mes de febrero de 2021 daba cuenta de la “formación de trabajadores de un bar donde impidieron entrar a un joven con el argumento de que estaba mal vestido”. Sin embargo, otra denuncia oscurece el prontuario de la institución.

Desde el bar no hicieron ningún descargo al respecto.