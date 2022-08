La fundación de Hemato-oncología pediátrica de Salta (HOPE) denunció a un hospital de la provincia tras negarle atención médica a un niño por no pagar un plus para tener un anestesista. No obstante, afirman que el rechazo fue por parte de la Asociación de Anestesistas.

El episodio se desarrolló en el Hospital Materno Infantil, donde explicaron que, aunque quedaron a disposición del caso y ofrecieron soluciones al pago, la entidad que nuclea a los profesionales fue la que dio la negativa.

La titular de HOPE, Guadalupe Colque, en diálogo con Radio Nacional calificó el hecho como una “falta de empatía” por parte de los profesionales de la Asociación Salteña de Anestesia al imponer el pago de un plus para brindar asistencia a un paciente del hospital de niños.

La familia del menor de edad no podía abonar el total por complicaciones económicas. La entidad lo que hizo fue demorar el tratamiento que debe recibir el paciente en el Centro de Radioterapia de Salta, pues el mismo tiene cáncer.

Colque, frente a esto, se comunicó con las autoridades del hospital para plantear el problema esperanzada de que se resuelva. El paso del tiempo pone en riesgo la vida del niño y es de suma importancia que reciba el procedimiento lo antes posible.

“En lo que va del año han surgido muchos inconvenientes, y apelamos a que esto se resuelva rápidamente”, comentó. Asimismo, el nosocomio mostró que el costo elevado del servicio es determinado por la Asociación de Anestesistas: “En este dilema quedan los chicos en el medio”.

Federico Mangione, director del Hospital Materno Infantil, argumentó frente a esto que el lugar en donde se realiza la radioterapia les pasó un presupuesto que no cubría la práctica del anestesista. Es por esto que consideraron mandar uno de sus anestesistas para que ese dinero se pueda invertir en otros pacientes que también son oncológicos.

“Tenemos un segundo paciente con el que venimos dando vueltas hace rato para que nos permitan que vaya nuestro anestesista, y encima el lugar donde se realiza la radioterapia no tienen problemas, pero aparentemente hay un inconveniente con la Asociación de Anestesistas, que aducen que estamos invadiendo el lugar de trabajo de sus afiliados, pero en realidad no es así”, explicó el hombre.

Para cerrar, Mangione indicó: “Sólo pedimos que permitan que mandemos nuestros anestesistas para realizar el procedimiento, pedimos un poco más de empatía y que la Asociación reconsidere la situación”.