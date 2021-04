Policías de todas las jurisdicciones de la provincia de Salta realizaron entre ayer y las 6 am de hoy 3626 controles de seguridad sanitaria en el marco del Operativo de Seguridad Sanitaria Covid-19. En este contexto los efectivos realizaron patrullajes en barrios, controles en accesos a las distintas localidades y supervisaron locales comerciales y gastronómicos.

Durante el fin de semana la Policía clausuró 11 fiestas clandestinas. Policía de Salta

De esta manera, la Policía detectó y clausuró 11 fiestas clandestinas, la mayoría en Salta, Tartagal y Joaquín V. González. En todos los casos se dio intervención al Ministerio Público Fiscal.

En total se labraron 888 actas de infracción por distintos incumplimientos a las medidas sanitarias preventivas. El 45 % fueron por no usar tapaboca obligatorio y el 38 % por circular entre la 1 am y las 6 am. También se supervisó el cumplimiento de protocolos de bioseguridad en 403 locales comerciales y gastronómicos, 12 fueron infraccionados por incumplimientos varios y 8 clausurados.

Cabe destacar que en 394 día de Emergencia Sanitaria la Policía de Salta realizó 819. 284 procedimientos de seguridad sanitaria, el 39% de operativos corresponden al año 2.021.

La Ley 8.206 prevé sanciones económicas de hasta 135 mil pesos y penales a quienes organicen y participen de fiestas clandestinas atentando contra la salud pública según disponga el Ministerio Público Fiscal. Las multas se fijan en días de sanción. Cada día equivale a $330. Por fiestas clandestinas la Ley indica de 40 a 400 días de sanción.