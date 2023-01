Wanda Nara y su coincidencia fashion con un popular personaje de Emily en Paris.

Una es actriz y modelo francesa, conocida popularmente por su papel de la dulce Camille en la serie boom de Netflix, Emily en París. La otra es mediática, carismática y dejó la Argentina hace años para apostar a la familia en el continente europeo, aunque tiene planes de regresar a trabajar a Buenos Aires. Ellas son la actriz Camille Razat y Wanda Nara y tienen en común algo más que el éxito mundial en sus respectivas profesiones.

Se trata de una prenda que es tendencia absoluta y tanto Camille, en la ficción, como Wanda, en la realidad, la lucen con gran porte y actitud: un blazer verde neón. Un verdadero must have en cualquier closet para amortizar de día y de noche, con el color del momento. Se puede usar con o sin prendas por debajo, dependiendo del resultado buscado, pero en cualquiera de los casos este outfit le da una sofisticación al look.

El look oversize de Camille en la serie Emily en París

En el caso de Camille, que en la tercera temporada de la serie sigue dando que hablar por su audaz vestuario además de sus elecciones fuera de la pantalla (en su carácter de influencer con más de un millón de seguidores en Instagram) se la ve super chic con su blazer oversize y bastante largo, coronado con un peinado tirante recogido y sutil make up.

El personaje de Camille, en la temporada 3 de la serie Emily en París, vistió un blazer neón verde oversize. Foto: Instagram

Wanda Nara y su look neón esteño

A Wanda, que siempre está a un paso adelante cuando de tendencias se trata, se la vio con un blazer similiar, pero para asistir a uno de los primeros grandes eventos en la noche esteña. La inauguración de un conocido restaurante italiano ameritaba un look elegante para la ocasión y resultó la excusa perfecta para estrenarlo.

En la noche esteña, Wanda eligió un blazer verde neón similar, pero combinado con bralette por debajo para resaltar su escote. Foto: Grupo Mass

A diferencia de la actriz francesa, la hermana de Zaira Nara eligió un bralette negro para lucir escote por debajo y acompañó con leggins negras y sandalias de taco fino a tono. Completó con un maquillaje bastante natural con delineado nude en los labios.

La tendencia del neón: el infaltable del verano que anticipaba Wanda

Wanda estrenaba el color del momento meses atrás durante su viaje a Maldivas. Con una microbikini de corpiño triangular, detalles de strass plateados que le daban un toque glam y breteles finos, la influencer se anticipaba a las tendencias del verano 2023 frente al espejo de un hotel.

Wanda anticipaba el verano con una microbikini verde neón desde Maldivas. Foto: Instagram

La moda neón tiene como regla principal el uso de colores brillantes y luminosos. Llamativos como el rojo, rosa, naranja o amarillo neón que pueden utilizarse tanto en prendas como accesorios. Desde bolsos, cinturones, gafas y zapatos hasta pantalones, tops o camperas de verano. Si bien se puede apreciar en cualquier época del año, suelen cobrar notoriedad en el verano y los meses más cálidos.