Preocupados por el cambio climático, con espíritu emprendedor y nativos del gaming y las redes sociales: así se suele identificar a los jóvenes de la Generación Z, también conocidos como Zillennials. Además de estas características, cuentan con un vocabulario propio.

Dentro de las palabras “de moda” que usan estos jóvenes encontramos muchos términos en inglés, abreviados o traducidos, que se aplican tanto a la vida cotidiana como a la navegación de Internet en todos sus aspectos.

La app de aprendizaje de idiomas Babbel recopiló los términos más populares para tener mayor conocimiento del vocabulario que actualmente aplican los jóvenes de entre 15 y 25 años y que deberías conocer para conversar libremente con ellos.

Streamer

Esta palabra es extremadamente popular entre los jóvenes. Tiene su origen en el término en inglés streaming, que significa “transmisión”, “directos” o “en vivo”. Streamer es quien se dedica a hacer directos en una plataforma web o red social, también en el campo de los videojuegos retransmitiendo sus partidas solo o con otros jugadores.

Baneado

“Estar baneado” quiere decir que un usuario tiene bloqueado el acceso a un determinado servicio, ya sea un foro, una web o un videojuego. Es típica del mundo de los videojuegos: puedes ser baneado si se incumplen algunas de las normas de la comunidad, entonces puede que otros jugadores empiezan a reportar a ese usuario que, si acumula varios reportes, acaba por ser baneado del juego.

Trolear

Es una de las nuevas palabras que aceptó la Real Academia Española (RAE). Derivada de “troll”, refiere a la acción de publicar mensajes ofensivos o provocadores con el objetivo de boicotear una conversación o de querer llamar la atención. El término también ha conseguido traspasar la pantalla hasta poder referirse a un “troleo” en una situación fuera de las redes, a modo de broma a otra persona.

Flamear

La idea de “despedir llamas” se usa en el contexto de los gaming y en donde ha adquirido popularidad entre los usuarios. Cuando alguien está jugando y “flamea”, está atacando a otros rivales o a miembros de su propio equipo, por lo que tiene una connotación negativa.

Spammear

Es un verbo que se refiere a la acción de generar un exceso de información irrelevante durante el juego para molestar a los jugadores. También se usa en otros ámbitos, como en las redes sociales o conversaciones virtuales, cuando algo se reitera demasiadas veces.

De rúcula

Decir que algo es “de rúcula” es decir que algo es genial o espectacular. Esta expresión también la emplean usuarios latinoamericanos y, gracias al poder de Internet, ha traspasado fronteras.

“De Nascar o de nashe”

Referirse a algo como que está “de nascar” o “de nashe” es una manera de calificarlo como épico o como adecuado. Por ejemplo, “Este stream está de nascar”. También lo pueden utilizar los jóvenes cuando ganan una partida.

YOLO

Uno de los tópicos latinos de la literatura universal ha calado hondo en las nuevas generaciones hasta incorporar a su vocabulario otro acrónimo derivado del inglés YOLO, o lo que es lo mismo que: You Only Live Once (sólo se vive una vez).

FTW

Esta sigla proviene de la expresión “For The Win” que significa por la victoria. Es un término muy utilizado para dar ánimos a los compañeros en una partida de videojuego.

Con información de Babbel.