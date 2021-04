“El amor es más fuerte”, reza la canción de Tango Feroz, y esto se ilustra perfectamente en el accionar que tuvo la pareja de Jefferson y Jobel, quienes decidieron casarse a pesar del temporal que azotaba Filipinas.

La historia de esta pareja se dio a conocer a través de las redes sociales cuando la tía de la novia protagonista publicó el video, que rápidamente se convirtió en viral, para celebrar su enorme valentía y entusiasmo para seguir adelante con su amor, sin importar lo que pasara afuera.

A pesar de las lluvias torrenciales y del temporal, el amor fue más fuerte. Ella vestida de blanco y él esperándola en el altar, los invitados arriba de los bancos de la iglesia, y el agua que no paraba de subir. Sin embargo, la boda se realizó igual.

Hay quienes piensan que no había necesidad de casarse exponiéndose tanto ellos como sus invitados a una situación así, pero la razón por la que no dieron marcha atrás era que en la misma iglesia ya habían bautizado a sus dos hijos, por lo tanto, no querían perder la oportunidad.